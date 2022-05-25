تعرف على 6 أطعمة تدعم طاقتك وترفع مناعتك وتقلل الشعور بالتعب

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القاهرة - سامية سيد - بين نوعية النوم وتكرار التمارين ومستويات التوتر وغير ذلك، هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي يمكن أن تؤثر على مستويات الطاقة لديك، ومن الصعب المبالغة في تقدير الدور القوي الذي يمكن أن تلعبه التغذية، إذا كنت تبحث عن بعض العناصر الأساسية السريعة لدعم حيويتك ، فسنوضح لك في السطور القادمة الأطعمة التي تعزز طاقتك وتقلل الشعور بالتعب، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

الكبدة:

الكبدة مصدرًا قويًا لفيتامينات ب، الفيتامينات A و D و E و K ؛ حديد، الزنك، الكولين، المغنيسيوم؛ والسيلينيوم، ميزة إضافية هي محتواها من البروتين ، والذي يوفر اللبنات الأساسية للناقلات العصبية الببتيدية مثل السيروتونين المعروف أيضًا باسم أحد "الهرمونات السعيدة".

المحار:

يوفر المحار أحماض أوميجا 3 الدهنية DHA و EPA وفيتامين B12 والسيلينيوم والحديد ، كما أنها تعد من أعلى مصادر الغذاء للزنك ، حيث تحتوي 3 أونصات من المحار المطبوخ أو المقلي بالبقسماط على 673٪ من القيمة اليومية الموصى بها من الزنك .

السلمون :

خيار المأكولات البحرية الآخر الذي يوصي به هو سمك السلمون فهو غنى جدًا بالأوميجا 3 في شكل الفوسفوليبيد ، وقد اتضح أن هذه يمكن أن تساعد في الواقع على تعزيز الدهون الفوسفورية في أغشيتنا الخلوية والميتوكوندريا ، بالإضافة إلى ذلك ، تظهر الأبحاث أن أوميجا 3 يمكن أن تعزز تدفق الدم إلى القلب والدماغ ، والتي لها مزاج وفوائد صحية معرفية.

البروكلي:

براعم البروكلي هي معززة أخرى للطاقة من النباتات تعمل كضغوط هرمونية للميتوكوندريا ، وتعزز صحة الميتوكوندريا ، وتحفز التكوُّن الحيوي للميتوكوندريا ، وتحفيز عمليات إزالة السموم وتوفر الميتوكوندريا الطاقة لكل خلية في الجسم ، وتتحدى الضغوطات الهرمونية هذه الخلايا بطريقة صحية ، تمامًا مثل رفع الأثقال التي تتحدى عضلاتنا.

البنجر:

البنجر يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ونترات عضوية وثبت في الدراسات أنه يعزز أداء التحمل ومستويات الطاقة ويدعم المناعة، إلى حد كبير نتيجة لمساعدة الدورة الدموية، والمساعدة على تدفق الدم بشكل أسهل ، وتوصيل الأكسجين إلى الأنسجة.

الرمان:

الرمان غني بشكل فريد بمركب يسمى حمض الإيلاجيك الذي يحوله ميكروبيوم أمعائك إلى مركب يسمى يوروليثين أ ، والذي يرتبط بتحسين وظيفة الميتوكوندريا ، إذا كنت تتطلع إلى جني فوائد الرمان ، فيمكنك دائمًا تناول وجبة خفيفة من بذور الياقوت الأحمر ، وإلقاءها في سلطة ، وإضافة العصير إلى العصائر .