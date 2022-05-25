شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة توافق على استخدام لقاحين للجدري للوقاية من جدري القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة جينيفر ماكويستون، نائب مدير قسم علم الأمراض بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكيCDC ، إنه تم ترخيص لقاح جينيوس Jynneos المكون من جرعتين للوقاية من الجدري وعلى وجه التحديد للوقاية من جدري القرود.وفقا لشبكة CNN الأخبارية

وأضافت، إنه سيتم الموافقة على استخدام لقاح جينيوس Jynneos من المخزون الوطنى بالولايات المتحدة الأمريكية لبعض المخالطين لمرضى جدري القرود للوقاية من الإصابة.

وقالت الدكتورة ماكويستون: "في الوقت الحالي، لدينا أكثر من 1000 جرعة متاحة، ونتوقع أن يرتفع هذا المستوى بسرعة كبيرة في الأسابيع المقبلة حيث توفر لنا الشركة المزيد من الجرعات.

وأكدت، إن هناك لقاحًا آخر للجدري مرخصًا في الولايات المتحدة، وهو لقاح ACAM2000 ، يمكن استخدامه للوقاية من جدري القرود، ولديها أكثر من 100 مليون جرعة.

أشارت الدكتورة ماكويستون إلى إن لقاح ACAM2000 هو لقاح من الجيل الأقدم للجدري، وله بعض الآثار الجانبية الهامة المحتملة معه، لذا فإن قرار استخدامه على نطاق واسع يجب أن يكون وراءه بعض المناقشات الجادة".

بشكل عام، "نأمل في زيادة توزيع اللقاح إلى أقصى حد لأولئك الذين نعلم أنهم سيستفيدون منه"، على حد قولها "، مؤكدة، إن هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا على اتصال بمرضى جدري القرود المعروفين، وعاملين في مجال الرعاية الصحية، واتصال شخصي وثيق جدًا، وأولئك على وجه الخصوص الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير."

قال مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها، إن الحالة المؤكدة لمرض جدري القرود في الولايات المتحدة كانت لرجل في ماساتشوستس، والحالات الأربع للإصابة بجدرى القرود لدى رجال في نيويورك وفلوريدا ويوتا، حيث أن جدرى القرود من المعروف انه ينتمى إلى نفس سلالة فيروسات الجدري بشكل عام.

وقالت: "من المحتمل أن تكون هناك حالات إضافية تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة".

وأكدت مكويستون، إن مركز السيطرة على الأمراض يتوقع تلقي عينات من الحالات الأربع المشتبه بها "اليوم أو غدًا" لمزيد من التحليل، يمكن للمختبرات داخل شبكة الاستجابة المختبرية لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اختبار فيروس جدري القرود، ومن ثم يتم تأكيد الإصابة بالفيروس على وجه التحديد في الوكالة من خلال اختبارات PCR، والتي تستغرق "بضع ساعات" لإثبات الاصابة، على حد قولها.

قال الدكتور جون بروكس، كبير المسؤولين الطبيين للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية" الايدز" في مركز السيطرة على الأمراض، إن جدرى القرود لا ينتشر عن طريق الجنس نفسه، ولكن يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال الجسدى.

أكد بروكس: "جدري القرود ليس عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بالمعنى المعتاد، ولكن يمكن أن ينتقل أثناء المحتوى الجنسي والحميم، وكذلك من خلال الاتصال الشخصي والفراش والملابس المشتركة، موضحا، إنه يمكن لأي شخص أن يصاب بجدرى القرود أو ينشره، ولكن "نسبة ملحوظة من الحالات" في أحدث انتشار عالمي تحدث بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس .

قال بروكس: "قد يكون لدى بعض المجموعات فرصة أكبر للتعرض في الوقت الحالي، ولكن ليس بأي حال من الأحوال الخطر الحالي للتعرض لجدري القردة حصريًا لمجتمع المثليين وثنائيي الجنس في الولايات المتحدة"، مضيفا، "يمكن لأي شخص، أن يتطور و ينتشر عدوى جدري القرود، ولكن العديد من المصابين في التفشي العالمي الحالي الذين تم تحديدهم على أنهم رجال مثليين وثنائيي الجنس."

أكد بروكس، إن مركز السيطرة على الأمراض قرر عقد مؤتمر صحفي حول تفشي المرض، ويريد المسؤولون التأكد من أن المجتمع على علم بالوضع. كما حث الأطباء على توخي الحذر من المرض، لأنه يمكن أن يشبه الأنواع الأخرى من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

وأوضح، إن الطفح الجلدي "يظهر في أجزاء مختلفة من الجسم أكثر مما نتوقع رؤيته عادة، في بعض الحالات، يكون قد تسبب في ظهور آفات في الشرج أو الأعضاء التناسلية تشبه أمراضًا أخرى مثل الهربس أو جدري الماء أو الزهري، لذلك أي شخص يعاني من طفح جلدي أو آفة حول أعضائه التناسلية أو فتحة الشرج أو أي مكان آخر لم يروه من قبل، عليه الحصول على تقييم كامل لهذا الطفح الجلدي، ولكن بشكل خاص للعدوى المنقولة جنسيا والأمراض الأخرى التي يمكن أن تسبب الطفح الجلدي ، مشيرا الى إنه "ما نحاول القيام به من خلال لفت الانتباه إلى حقيقة أن بعض هذه الحالات كان لها عرض للأعضاء التناسلية وحول الشرج هو فقط لتذكير الناس بأن الناس قد يأتون لتقييم ما يعتقدون أنه مرض منقول جنسيًا.