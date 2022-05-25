كيف يمكن علاج الغثيان بالطرق المنزلية؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ 5 دقائق

يتعرّض الشخص لمشاعر وأعراض مزعجة تنتج عن حالات صحية مختلفة. ويعتبر الغثيان أحد هذه الأعراض التي تسبّب إزعاجًا وقد يكون ناتجًا عن حالات صحية أخرى.

ومن الحالات التي قد تسبّب الغثيان هي دُوار الحركة، والصداع النصفي، والعصبية، وحصى المرارة، والحمل، وغير ذلك من الحالات..

إليكم علاجَ الغثيان في المنزل بفعالية:

شرب البابونج بعد كل وجبة

غالباً ما يكون الغثيان ناتجاً عن تقلصات عضلية لا إرادية في الجهاز الهضمي، تؤدي إلى خروج الطعام وتجعلكم ترغبون في التقيؤ.. الخصائص المضادّة للتشنج للبابونج الروماني (يجب عدم الخلط بينها وبين البابونج الألماني الأقل فعالية) تقاوم هذا الشعور المزعج، انقعوا ثلاث أزهار في 200 مل من الماء المغلي، واشربي.

النعناع

يقول الدكتور لورانس بلومي، مؤلف كتاب Le grand livre de l’alimentation: “يُعرف النعناع بآثاره المضادّة للغثيان”.. بعد العلاج الكيميائي، يُعتبر شاي الأعشاب والنعناع حليفين جيدين في مواجهة التسمم الغذائي أو غثيان السفر، يفضل الزيت العطري: 3 قطرات في الماء، قبل 30 دقيقة من المغادرة، لكن لا يُنصح به أثناء الحمل.

تناولوا القليل، ولعدة مرات

المعدة الفارغة أو الممتلئة جداً تَزيد من ظهور الغثيان، ينصح الدكتور باختيار الأطعمة المحايدة (لحم صدور الدجاج، الفواكه والخضروات المطهية على البخار، والأرز والمعكرونة، وما إلى ذلك)، والتي تكون أقل إثارة للاشمئزاز.

فكّروا بالزنجبيل

الزنجبيل يخفف الصداع النصفي ويُحسِّن هضم الطعام.. عند تناوله على شكل مسحوق أو شرائط؛ فإنه يخفف من غثيان المرأة الحامل، وتلك الناتجة عن دُوار البحر. ضعي القليل من الزنجبيل المبشور في زجاجة ماء، واشربي طوال اليوم.

اخلطوا صودا الخبز والليمون

الأول يعمل ضد ارتجاع المريء، والثاني يعزز الهضم.. امزجوا ملعقة كبيرة من صودا الخبز وعصير الليمون في كوب، وخففوا بالماء الفوار، فعّال أيضاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

تناولوا ثمرة موز

الموز غني بالبوتاسيوم وفيتامين بي 6 B6؛ مما يساهم في تهدئة التوتر وتقليل حموضة المعدة بعد أمسية احتفالية.. يمكنكم أيضاً التركيز على صدور الدجاج أو السبانخ أو جنين القمح، وهي غنية أيضاً بفيتامين B6.

تنفسوا بعمق

يخفف التنفس البطيء والثابت مع وضعية الجلوس، من التشنجات، على العكس من ذلك؛ فإنَّ الانحناء إلى الأمام يخلق ضغطاً على المعدة؛ مما يَزيد من ارتداد الحمض ويزيد من الغثيان.