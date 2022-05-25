كيف انحف كيلو في يوم؟

بيروت - نادين محمد - تعج مواقع الإنترنت بالعناوين الجاذبة والكاذبة في معظمها، خاصة فيما يتعلق بالتنحيف. مشروب للتنحيف في يوم أو يومين أو أسبوع، خلطة لإذابة دهون البطن في أسبوع، رجيم للتخسيس في يومين أو 3، كيف أنحف كيلو في يوم، جميعها عناوين فقط لجذب القراء.

إذا كنت سيدتي تعانين من الوزن الزائد وتودين تنحيف جسمك، عليك في البداية التغاضي عن هذه العناوين، فخسارة الوزن تحتاج أولاً وأخيراً إلى منطق! هل يعقل أن الجسم باستطاعته أن يفقد كيلوغرام في يوم واحد؟ إلجئي إلى طبيب أو خبير تغذية ليحدد الحمية الغذائية التي تناسب جسمك، وذلك بعد إجراء فحوصات طبية محددة، إذ إن معدل خسارة الوزن يختلف من جسد إلى آخر، ويعتمد كذلك على أسلوب حياة المرأة.



تخسيس الوزن يستلزم نظاماً غذائياً محدداً وانتظاماً في ممارسة النشاط البدني، هذا يساعد على خسارة 0.5 إلى 1 كيلوغرام من الوزن أسبوعياً، وفق اختبارات سريرية ودراسات علمية، وهذه النسبة تختلف بحسب العمر، الجنس وعوامل أخرى. إلى ذلك، يحذر الأطباء من فقدان الوزن بشكل سريع لخطورته على صحة الجسم، فقد يؤدي إلى الجفاف، تكوّن حصوات المرارة، الصداع، التوتر، الإعياء، الإمساك، اضطرابات في الحيض واضطراب ما يعرف بتوازن الكهارل Electrolyte imbalances، أي الشوارد أو الإلكتروليت، وهي مواد تعمل على على إحداث تيار كهربائي طفيف يساعد في القيام بوظائف الجسم، فتتفاعل مع الخلايا في الأنسجة، الأعصاب والعضلات.

نصائح لتنحيف الجسم



• الإكثار من شرب الماء نظراً لحاجة الجسم له. يوصى بتناول كوبين من الماء قبل كل وجبة لما يمنحه من شعور بالامتلاء، ما يساعد في تناول كميات أقل من الطعام.

• التقليل من شرب العصائر والمشروبات المحلاة الغنية بالسعرات الحرارية واستبدالها بالعصائر الطبيعية أو الحليب الخالي أو القليل الدسم.

• الامتناع أو التخفيف قدر الإمكان من تناول الأطعمة المصنعة، الحلوى، رقائق البطاطس وغيرها.

• تناول الخضراوات والفواكه الطازجة بكثرة، فهي تزود الجسم بالألياف الغذائية، الفيتامينات والمعادن، وفي الوقت نفسه قليلة السعرات الحرارية والدهون.

• الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كخبز الحبوب الكاملة، الأرز البني، الشوفان، العدس، الفول، البازلاء... فهي تمنح الشعور بالشبع لفترة زمنية طويلة.

• التخفيف من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، كالمعكرونة، الأرز، الخبز أو البطاطس المقلية.

• الابتعاد عن الدهون غير الصحية واستبدالها بالدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو، المكسرات وحليب الصويا.

• بدء الوجبات بتناول أطباق السلطة والحساء، ما يقلل من كميات الطعام المتناولة.

• ممارسة التمارين الرياضية، فهي تحفز حرق السعرات الحرارية وتسريع عملية الأيض. ينصح بالبدء بممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة يومياً، ومن ثم مضاعفة الوقت والنشاط تدريجياً.

التخفيف قدر الإمكان من تناول الأطعمة الجاهزة، فالطعام المعد في المنزل أكثر صحة.

ممارسات تساعد على التنحيف



• إستخدام أطباق صغيرة الحجم.

• عدم تفويت وجبة الفطور.

• تحديد أوقات منتظمة لتناول الوجبات، ما يقلل الرغبة في الأكل ما بينها.

• تنحيف الجسم لا يعني حرمانه. ينصح بعدم الامتناع عن تناول الأطعمة المحبذة، ولكن يفضل أن تكون بكميات محدودة وضمن حدود السعرات الحرارية اليومية.

• عدم تناول الأطعمة والوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.

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