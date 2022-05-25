شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 مشروبات لحرق دهون البطن ..أبرزها الماء والشاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بالتخسيس، فإن النظام الغذائي والتمارين الرياضية هى أفضل الطرق للحصول على أسرع النتائج، يمكن أن يؤدي حساب السعرات الحرارية ومراقبة أنواع الطعام الذي تتناوله واستهداف الدهون في مناطق معينة من خلال ممارسة التمارين الرياضية المتخصصة في رؤية بعض النتائج الجادة، في حين أن عادات نمط الحياة هذه يمكن أن تعمل العجائب على المدى الطويل، فإن عادات الشرب الخاصة بك يمكن أن تساعد في تسريع أهدافك في إنقاص الوزن ، أو إعاقتها بشكل خطير، خاصة عندما يتعلق الأمر باستهداف دهون المعدة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

شرب المزيد من الماء:

عندما تريد إنقاص وزنك وتقليل دهون البطن، لا يضر البدء بشرب المزيد من الماء، تشعر معدتك بالشبع ، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام، يؤدي شرب الماء البارد إلى حرق المزيد من الدهون نظرًا لحقيقة أن جسمك يضطر إلى تسخين المشروب، مما يتسبب في إنفاق المزيد من الطاقة وزيادة حرق الدهون.

تناول فنجان قهوة إضافى:

لا شيء يساعدك على الاستيقاظ في الصباح مثل فنجان قهوة ساخن، ويبدو الآن أن فنجانًا ساخنًا من القهوة يمكن أن يساعدك في الحصول على معدة مسطحة، يكمن سر حرق الدهون في هذا المشروب في محتواه من الكافيين.

كشف بحث نُشر في مجلة التصوير الفسيولوجي والوظيفي السريري أن الكافيين يساعد على تحفيز عملية التمثيل الغذائي للفرد ، مما يؤدي إلى زيادة حرق الدهون، والتى خلصت إلى أن المشاركين الذين شربوا فنجانًا من القهوة يحتوي على ستة ملليجرامات من الكافيين انتهى بهم الأمر إلى استهلاك سعرات حرارية أقل بشكل عام.

الشاي الأخضر:

مثل القهوة ، شرب المزيد من الشاي الأخضر يمكن أن يساعدك على حرق دهون المعدة ، بسبب محتوى الكافيين في المشروب، يذهب الشاي الأخضر خطوة أبعد من القهوة من خلال احتوائه على مضادات أكسدة خاصة تسمى بمضادات الاكسدة التي تقترن بالكافيين لتقليل المزيد من الدهون المخزنة.

الشاي الأسود :

إذا كنت تريد أن تفقد بعض الدهون في المعدة ولكنك تفضل الشاي الأسود على الشاي الأخضر ، فلا داعي للخوف. بينما يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين ، يحتوي الشاي الأسود على كميات عالية من مادة البوليفينول ، وهو نوع آخر من مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلل الوزن بشكل كبير لدى المشاركين الذين يعانون من السمنة المفرطة ، وذلك وفقًا لدراسة تم الحصول عليها من المجلة الأوروبية للتغذية .

خل التفاح:

إذا كنت بحاجة إلى تقليل بعض الوزن في منطقة الوسط ، فابدأ في إضافة القليل من خل التفاح إلى أكواب الماء أو عصير الليمون أو أي مشروب مفضل آخر لترى بعض النتائج الجادة.