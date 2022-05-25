شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من التهاب القولون التقرحي.. طرق هتساعد على النوم بشكل صحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يسبب التهاب القولون التقرحي أعراضًا جسدية تجعل النوم صعبًا، ويمكن أن يؤدي تعديل وضع نومك والتأمل، وتغيير أوقات الوجبات إلى نوم أفضل.

ويُعرف التهاب القولون التقرحي بتأثيره على الجهاز الهضمي، ولكن يمكن أن تؤثر الحالة أيضًا على العديد من الأجزاء الأخرى من صحتك، بما في ذلك نومك، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن يمكن أن التهاب القولون التقرحي يسبب العديد من الأعراض ، بما في ذلك الغثيان والألم مما يجعل من الصعب عليك النوم.

وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي وأنواع أخرى من أمراض الأمعاء الالتهابية ، في المتوسط ​​، ينامون 4.5 ساعات فقط في الليلة ، غالبًا بسبب الألم والانتفاخ والقلق والحاجة إلى استخدام الحمام، حسبما نشر موقع healthline

فيما يلي بعض الطرق لمساعدتك على النوم بشكل أفضل مع التهاب القولون التقرحي. 1. جرب أوضاع نوم مختلفة

يمكن أن تؤدي بعض أوضاع النوم إلى تفاقم نوبات التهاب الرحم ، اعتمادًا على أعراضك أو أي جانب من أمعائك هو الأكثر التهابًا.

2. النظر في الأدوية الخاصة بك

يمكن لبعض الأدوية أن تجعل النوم أكثر صعوبة. تُستخدم الستيرويدات القشرية ، على سبيل المثال ، أحيانًا للمساعدة في إدارة نوبات التهاب الرحم ، ولكنها قد تسبب أيضًا اضطرابات في النوم.

3. تحدث مع أخصائي رعاية صحية

ليس عليك إدارة الأرق أو مشاكل النوم الأخرى بنفسك. يمكن أن يساعدك الطبيب المختص في تحديد تغييرات نمط الحياة ووصف الأدوية (إذا لزم الأمر) للتحكم في أعراض جامعة كاليفورنيا ومساعدتك على النوم بشكل أفضل.

على سبيل المثال ، إذا كنت تعاني من آلام في البطن أو تقلصات في الليل ، فقد يوصي أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك بتناول مسكن للألم ، مثل عقار الاسيتامينوفين. أو قد يصفون مضادًا للتشنج لتقلصاتك.

4. تناول عشاء مبكر

الأبحاث على الآثار الصحية للأكل ليلا مختلطة ولكن، إذا وجدت أن تناول وجبة كبيرة قبل النوم يزعجك (مثل الرغبة في استخدام الحمام في منتصف الليل) ، فقد تجد أنه من المفيد تناول العشاء قبل ذلك بقليل.

إذا كنت جائعًا في وقت متأخر من الليل ، ففكر في تناول وجبة خفيفة صغيرة خالية من مسببات التوحيد الشائعة. تشمل هذه المحفزات:

-اللاكتوز.

-السكر.

-الألياف غير القابلة للذوبان.

-مادة الكافيين.

-مكونات حارة.

5. عالج صحتك العقلية

اكتشف البحث وجود علاقة بين التهاب القولون التقرحي وحالات الصحة العقلية التي يمكن أن تؤثر أيضًا على نومك.

6. تأمل

يمكن أن يوفر التأمل مجموعة متنوعة من الفوائد التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من جامعة كاليفورنيا على النوم بشكل أفضل. أظهر تأمل اليقظة على وجه الخصوص أنه يخفف بعض اضطرابات النوم .

7. ممارسة عادات النوم الجيدة

يمكن أن يساعدك تطوير عادات نوم متسقة ، والمعروفة أيضًا باسم نظافة النوم ، في الحصول على نوم أفضل.

8. استخدم وسادة تدفئة

إذا كانت التشنجات الناتجة عن جامعة كاليفورنيا تجعل من الصعب الحصول على قسط من النوم ، ففكر في وضع وسادة تدفئة على بطنك. يتم تجربة وسادات التدفئة الكهربائية أو زجاجات الماء الساخن ومسكنات الألم الحقيقية لتشنجات البطن.