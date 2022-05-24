نصائح مهمّة للحماية من غبار العواصف الترابية.. اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:21 مساءً - تجتاح منطقة الخليج العربي موجة من العواصف الرملية، أدت البعض منها إلى حجب الرؤية، مما استدعى قيام الجهات المختصة بدق ناقوس الخطر وتزويد المواطنين بكل المعلومات الذين يحتاجونها للوقاية منها.

وفي الإطار، نصح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة في قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية بالتالي:

– التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بصورة محكمة، لمنع دخول الغبار والأتربة إلى المباني والمنازل.

– استخدام فوط مبللة لسد الفتحات الصغيرة في النوافذ أو تحت الأبواب إذا دعت الحاجة لذلك.

– تجنب الخروج إلى المناطق المفتوحة أثناء اشتداد هبوب الرياح وانخفاض مستوى الرؤية، بسبب الغبار العالق في الهواء.

– غسل الوجه والأنف والفم بشكل متكرر لمنع وصول الغبار إلى الرئتين.

– الحرص عند الخروج على ارتداء الكمامة الواقية لتغطية الأنف والفم، مع ضرورة تغيير الكمامة أو المحارم باستمرار.

– تجنب فرك العينين حتى لا تتعرض للالتهابات.

– الحرص عند الخروج على ارتداء النظارات الواقية محكمة الإغلاق.

– بالنسبة للأشخاص الذين أجريت لهم عمليات جراحية مؤخرًا في العين أو الأنف فيجب تجنب التعرض للغبار والأتربة، حيث إن الغبار العالق في الهواء يمكن أن يُسبب لهم مضاعفات صحية.

– ضرورة البدء في استخدام الأدوية الوقائية الموصوفة من قِبل الأطباء للأشخاص الأكثر عرضة لأمراض الحساسية الشديدة حتى قبل ظهور أعراض الحساسية عليهم، وذلك للوقاية من أي مضاعفات صحية مرتبطة بالتعرض للغبار.

بالنسبة للأفراد الذي يعملون في الأماكن المكشوفة، فمن المهم اتباع الإجراءات الوقائية، والحرص قدر الإمكان على العمل بنظام التناوب لتقليل فترة التعرض المباشر للغبار، مع أهمية التأكد من ارتداء الكمامة على الفم والأنف لحماية الجهاز التنفسي.

الى ذلك، يجب التوجه للمراكز الصحية والمستشفيات في حال الإصابة بأي من أعراض حساسية الجهاز التنفسي الناتجة عن الأجواء المغبرة.

كما ينصح، وفقا لمؤسسة حمد الطبية في قطر، عند قيادتك للسيارة أثناء الأجواء المغبرّة، احرص على إبقاء النوافذ مغلقة وعلى استخدام تكييف الهواء بدلا من الهواء الخارجي.