شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة الصيف قد تسبب أمراض المناعة الذاتية.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تحدث أمراض المناعة الذاتية من خلال عوامل مختلفة، يعد الطقس من أكثر المسببات شيوعًا، قد يؤدي التغيير في الطقس إلى العديد من أمراض المناعة الذاتية وقد يؤدي إلى تفاقم الأعراض الموجودة مسبقًا، قد يؤدي الصيف والحرارة، على وجه الخصوص ، إلى تفاقم أمراض المناعة الذاتية الموجودة مسبقًا وأعراضها، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

بعض أمراض المناعة الذاتية التي قد يسببها الطقس الحار هي:

التهاب المفاصل

الذئبة

تصلب

صدفية

فرط نشاط الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية

كيف تتجنب التسبب في أمراض المناعة الذاتية في الصيف؟

تجنب الأنشطة البدنية في الهواء الطلق:

أحد الأسباب الرئيسية التي تسبب أمراض المناعة الذاتية هو الحرارة الحارقة، قد تؤدي زيادة درجة حرارة الجسم إلى حدوث استجابة التهابية في الجسم، يُنصح بممارسة التمارين في الداخل أو في الصالات الرياضية، يمكنك أيضًا اختيار السباحة لأن ذلك قد يساعد في احتواء درجة حرارة الجسم وهو تمرين رائع.

تجنب الهواء الطلق:

الطقس الحار له آثار ضارة على أمراض المناعة الذاتية الموجودة مسبقًا وقد يؤدي إلى حدوثها، على الرغم من أن البقاء في الهواء الطلق لا يؤدي إلى زيادة درجة حرارة جسمك مثل التمارين الرياضية ، إلا أنه قد لا يزال يسبب لك الشعور بعدم الراحة، قد تحدث أمراض المناعة الذاتية المرتبطة بالجلد عن طريق التعرض للطقس الحار.

ارتداء ملابس جيدة التهوية

من أفضل الطرق لتقليل الالتهاب وأعراض أمراض المناعة الذاتية الأخرى الحفاظ على درجة حرارة الجسم جيدة بالإضافة إلى ذلك، في حالة أمراض المناعة الذاتية المتعلقة بالجلد، فإن ارتداء الملابس التي قد تكون لطيفة على الجلد يمكن أن يساعد في تجنب الالتهاب.

حبوب اللقاح:

قد تكون حساسية حبوب اللقاح أحد الأسباب الأخرى لأمراض المناعة الذاتية، يمكن زيادة حبوب اللقاح خلال طقس الصيف، قد يؤدي الجمع بين هذين العنصرين إلى تفاقم أعراض أمراض المناعة الذاتية.

حافظ على رطوبتك:

أحد المسببات الشائعة الأخرى لأمراض المناعة الذاتية المختلفة هو نقص الترطيب في الجسم، قد يساعد شرب كمية كافية من الماء في البقاء رطبًا، فإن البقاء تحت أشعة الشمس أو في هذا الطقس الحار يمكن أن يجعلك تصاب بالجفاف حتى لو كنت تستهلك كمية كافية من الماء، مطلوب متوسط ​​استهلاك 2.7 إلى 3.7 لتر من الماء يوميًا.

تجنب الكافيين:

الكافيين سبب رئيسي للإصابة بالجفاف، قد يؤدي الجفاف إلى تفاقم الأعراض الموجودة مسبقًا المتعلقة بالجلد، يمكن أن يؤدي تناول حصص متعددة من الكافيين بانتظام إلى إصابة جسمك بالجفاف حتى لو كنت تستهلك كمية كافية من الماء.