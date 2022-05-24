شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة لـ فايزر.. 3 جرعات من لقاح كورونا تحمى الأطفال أقل من5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فايزر في بيان لها، إن لقاح فيروس كورونا آمن وفعال للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر إلى أقل من خمس سنوات عند إعطائهم ثلاث جرعات.

ويأتي هذا في الوقت الذي تخطط فيه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعقد اجتماعات في الأسابيع المقبلة لتقييم لقاح فيروس كورونا بين الأطفال الأصغر سنًا، وهي الفئة العمرية الوحيدة غير المؤهلة بعد في معظم البلدان، وهي مصدر قلق لكثير من الآباء.

ووفقا لموقع " theglobeandmail"، قيمت شركة Pfizer-BioNTech ثلاث جرعات، أعطيت بثلاثة ميكروجرام، في تجربة سريرية ووجدت أن للمصل أثار استجابة مناعية قوية، وكانت الآثار الجانبية متشابهة في اللقاح ومجموعات الدواء الوهمي، كانت فعالية اللقاح 80.3 %، وفقا لتقدير أولي.

قال الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا :" يسعدنا أن تركيبتنا للأطفال الأصغر سنًا، والتي اخترناها بعناية لتكون عُشر جرعة البالغين، كانت جيدة التحمل وأنتجت استجابة مناعية قوية.

وأضاف: “إننا نتطلع إلى الانتهاء قريبًا من تقديمنا إلى المنظمين على مستوى العالم على أمل إتاحة هذا اللقاح للأطفال الأصغر سنًا في أسرع وقت ممكن، بشرط الحصول على تصريح من الجهات التنظيمية".

حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) موعدًا مبدئيًا لثلاثة مواعيد في شهر يونيو حيث سيجتمع الخبراء ومن المحتمل أن يقرروا ما إذا كان سيتم السماح بلقاح Pfizer للأطفال دون سن الخامسة ولقاح Moderna للأطفال دون سن السادسة، والذي يتم إعطاؤه كجرعتين من 25 ميكروجرام.

تم تعيين الوكالة في الأصل لتقييم لقاح فايزر أعطيت على جرعتين في فبراير ، لكن البيانات أظهرت أنها لم تثر استجابة مناعية قوية بما فيه الكفاية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات، ثم طلبت إدارة الغذاء والدواء رؤية بيانات اللقطة الثالثة.

بحسب البيانات الجديدة، فقد تلقى 1678 طفلاً جرعة ثالثة بعد شهرين على الأقل من الجرعة الثانية في وقت أوميكرون كان البديل السائد.

أظهر تحليل لمجموعة فرعية من المشاركين أن مستويات الأجسام المضادة كانت مماثلة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا الذين تم إعطاؤهم لقاح القوة الكاملة بجرعتين، لم يتم تحديد أي أحداث سلبية جديدة، وكانت غالبية الآثار الجانبية خفيفة أو معتدلة.