كيف تحافظ على صحة عظامك؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قال اختصاصي جراحة العظام والمفاصل الدكتور، شاندراشيخار ديكسيت، إنّ «العظام تصبح أكثر عرضة للكسور مع تقدّم العمر، وهي ليست المشكلة الوحيدة لضعف صحّة العظام. إذ هناك مشكلات أخرى مثل الإصابة بهشاشة العظام وغيرها».

وأضاف أنّ «اختبار كثافة العظام يعني قياس كثافة المعادن الموجودة في العظام، وهو أفضل طريقة لتقييم صحّتها وتشخيص الإصابة بالهشاشة وغيرها من أمراض العظام. وإلى جانب الشيخوخة، هناك عوامل أخرى تُسبب ضعف العظام، مثل سوء النظام الغذائي المتبع، والذي قد يفتقر إلى الكالسيوم المسؤول عن تغذية العظام، وكذلك نمط الحياة غير الصحّي والمستقرّ الذي لا يعتمد على ممارسة الرياضة، من دون نسيان التدخين وتناول بعض الأدوية التي تضرّ بصحّة العظام».

وفي ما يلي أبرز طرق الحفاظ على صحّة العظام، وفق موقع «Onlymyhealth»:

– إجراء تغييرات مختلفة على نمط الحياة مثل التعرّض لأشعة الشمس المفيدة جداً لصحّة العظام.

– ممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط بدني.

– الحفاظ على جدول نوم مناسب.

– الإقلاع عن التدخين.

– تجنّب الإفراط في المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

– إتباع نظام غذائي صحّي يتضمن الحليب والجبنة، للحصول على جرعة عالية من الكالسيوم، بالإضافة إلى فول الصويا، والخضار الورقية الخضراء، والمكسّرات خصوصاً اللوز وغيرها.