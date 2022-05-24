7 فوائد لنظام الديتوكس لإزالة السموم من الجسم

بيروت - نادين محمد - يسمح لك نظام الديتوكس بفقدان الوزن في غضون أيام قليلة، والتخلص من تراكم السموم وتنقية الجسم، ولا تشمل أنظمة إزالة السموم تخطي وجبات الطعام، ولكن الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة والمعادن والمياه التي تحارب احتباس الماء والسيلوليت، وتساعد في مكافحة مشاكل الهضم وتقوية جهاز المناعة.

من بين الأطعمة التي يجب تجنبها الأطعمة الجاهزة والمقلية واللحوم الحمراء والبيض والمشروبات الغازية والقهوة والحليب ومنتجات الألبان والسكر والملح الزائد، إليك 8 مزايا للتخلص من السموم.

1 - تخسيس الوزن

الفائدة الأولى والأكثر وضوحاً لنظام التخلص من السموم هي تقليل وزن الجسم بين 2 و4 كجم. يجب أن نتذكر أنه للحصول على النتائج المرجوة، فمن المستحسن الجمع بين نظام غذائي لإزالة السموم والنشاط البدني المنتظم.

2 - التخلص من مشاكل البشرة والشعر

تناول الأطعمة التي تساعد على التخلص من السموم يساعد على التخلص من كافة مشاكل البشرة والرطوبة، علاوة على ذلك فإن شرب الماء وشاي الأعشاب المصنوع من أعشاب مطهرة، بما في ذلك الهندباء، والشمر، يقاوم احتباس الماء والسيلوليت. وتعطي الأطعمة التي تزيل السموم أيضاً مظهراً صحياً للشعر والأظافر، وتجعلهما أقوى لمعاناً وإشراقاً.

3 - تحسين الهضم

منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف والماء والفيتامينات والمعادن، تعتبر أطعمة التخلص من السموم مثالية لمحاربة مشاكل الهضم؛ لأنها تسهل العبور المعوي وتحفز التمثيل الغذائي وتحسن الإمساك ووظائف الكبد.

4 - رائحة فم أفضل

نظافة الفم السيئة ليست السبب الوحيد لرائحة الفم الكريهة. غالباً ما تكون عادات الأكل السيئة، مثل استهلاك الأطعمة المالحة والقهوة، والسكر الزائد وسوء تناول الماء.

5- الجهاز المناعي

يمكن أن يؤدي الإجهاد وقلة التمارين والنوم والترطيب المناسب والتدخين والأطعمة السكرية؛ إلى إضعاف جهاز المناعة الذي يحتاج إلى الفيتامينات، والمعادن الموجودة في الأطعمة المزيلة للسموم؛ ليعمل بشكل صحيح.

6- يمنح المزيد من الطاقة

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لإزالة السموم؛ يقلل من الشعور المزعج بانتفاخ البطن والثقل والتعب الناجم عن اتباع نظام غذائي غير صحيح منخفض الألياف.

7 - أغذية مفيدة للقلب

أطعمة التخلص من السموم تنقي الجسم وتعيد تنشيط عملية التمثيل الغذائي، وهي مفيدة للقلب. فالحبوب على سبيل المثال تقلل من امتصاص الدهون والكوليسترول، وتزيد من الشعور بالشبع بينما تحتوي الفاكهة الطازجة وخاصة البرتقال والأناناس والتفاح والعنب البري على مركبات الفلافونويد التي تقوي جدران الأوعية الدموية.

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