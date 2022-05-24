شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الدول التي أبلغت عن حالات جدري القرود لا يوجود بها تفشيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت رئيس أمانة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة روزاموند لويس بأن العديد من الدول التي أبلغت عن حالات إصابة بجدري القرود ليس لديها تفشيات لهذا المرض، بينما توجد عدة دول يعتبر المرض فيها متوطنا وهى جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والكاميرون.

وقالت مسئولة منظمة الصحة العالمية - في مؤتمر صحفي عقد بجنيف اليوم الثلاثاء - "إن المنظمة تعمل حاليا للبحث في أسباب التفشي الحالى للمرض وامتداده"، لافتة إلى أن انتقال العدوى قد يكون أكثر بين أعضاء العائلة الواحدة أو بين من لديهم احتكاك قريب للغاية وجها لوجه من الشخص المصاب أو من خلال التلامس الجلدي.

ونوهت إلى أن المنظمة ليس لدها معلومات بعد عما إذا كانت العدوى تنتقل عن طريق سوائل الجسم.. مضيفة أن المرض ينتشر حتى الآن بين مجموعات محدودة وبما يبقي الأشخاص الآخرين في خطر إصابة منخفض للغاية.

وأكدت أن عدد حالات الإصابة التي تم الإبلاغ عنها حتى أول أمس ومنذ الإبلاغ عن أول حالة في 7 مايو بلغ 131 حالة إصابة مؤكدة و 106 حالات اخرى مشتبه بها.