شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يسبب جدري القرود الوفاة؟ 3 نقاط توضح حقيقة الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلق في العديد من الدول التي ظهر بها جدري القرود، حيث يتسبب هذا الفيروس في الإنتقال إلى البشر بعدما كان يصاب به القرود فقط، ووفقا لتقرير نشر بموقع " newscientist"، أشار إلى أنه تم رصد هذا المرض لأول مرة في القرود في المختبرات في عام 1958، ثم تم التعرف على أول حالة بشرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام1970.

حتى الآن تم تأكيد أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس جدري القرود أو الاشتباه بها في جميع أنحاء العالم هذه الأيام، وفقًا لقائمة التقارير التي جمعها موريتز كريمر في جامعة أكسفورد وجون براونشتاين في مستشفى بوسطن.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على حقيقة هذا الفيروس، وهل يتسبب في الوفاة؟.

كيف ينتشر جدري القرود؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يمكن أن ينتقل جدري القرود عن طريق التعرض للرذاذ عن طريق الزفير، وعن طريق ملامسة الآفات الجلدية المصابة أو المواد الملوثة". فقد يفسر البعض هذا على أنه يعني أن الفيروس ينتقل عبر الهواء.

وتنص المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC) على ما يلي: أنه يُعتقد أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يحدث بشكل أساسي من خلال قطرات تنفسية، حيث إنه لا تستطيع قطرات الجهاز التنفسي عمومًا السفر لأكثر من بضعة أقدام، لذا يلزم الاتصال وجهًا لوجه لفترة طويلة ".

ولكن الفيروس لا ينتشر عادة بسهولة بين الناس، حيث قالت هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة (UKHSA) إن الخطر على سكان المملكة المتحدة وسط تفشي المرض المستمر "لا يزال منخفضًا".

ويمكن أيضًا أن ينتشر جدري القرود من خلال الاتصال الوثيق أو عن طريق ملامسة الملابس أو المناشف أو الفراش الذي يستخدمه شخص مصاب.

ما هي الاعراض الخاصة بجدري القرود؟

تشمل الأعراض الأولى لجدري القرود التالي، الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.

ويمكن أن يظهر الطفح الجلدي على الوجه أولاً ثم على أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الأعضاء التناسلية، يمكن أن يبدو الطفح الجلدي في البداية مثل جدري الماء قبل تكوين الجلبة.

هل جدري القرود يسبب الوفاة؟

عادة ما يكون جدري القرود خفيفًا، حيث يتعافى معظم الأشخاص في غضون أسابيع قليلة دون علاج.

ويمكن أن يكون جدري القرود في إفريقيا مميتًا لما يصل إلى 1 من كل 10 أشخاص يصابون بالمرض، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومع ذلك، هناك نوعان رئيسيان من جدري القرود سلالة الكونغو وسلالة غرب أفريقيا.

وتذكر منظمة الصحة العالمية أن الرقم 1 من كل 10 ينطبق على سلالة الكونغو وأن سلالة غرب إفريقيا قاتلة في حوالي 1 من كل 100 حالة تم الإبلاغ عنها.

ووسط التفشي المستمر، تم تحديد سلالة غرب إفريقيا فقط في المملكة المتحدة، و تقول منظمة الصحة العالمية إن هذه الأرقام تشير إلى نسبة الوفيات قليلة.