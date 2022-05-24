شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من اللحمية.. اعرف الأطعمة التى يجب تناولها وتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللحمية هي أنسجة أو غدد ليمفاوية تقع تحت الأنف وفوق سقف الفم، إنها جزء من جهاز المناعة لدينا وهي مسؤولة عن محاصرة الجراثيم من دخول نظامنا عن طريق الأنف أو الفم ، يحمينا من الإصابة بالعدوى، وفى السطور القادمة سنوضح لك الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها إذا كنت تعانى من اللحمية ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

كيف يمكن أن تكون مسببة للمشاكل؟

تنمو اللحمية في أجسامنا حتى سن 6 سنوات وعادة ما تتقلص وتختفي بحلول الوقت الذي نبلغ فيه من العمر 16 عامًا، يمكن أن يسبب تضخم الزوائد الأنفية صعوبة في التنفس ويؤدي إلى الشخير وحتى انقطاع النفس أثناء النوم، قد يحدث تضخم اللحمية كرد فعل لمحاربة الجراثيم أو العدوى، قد تكون مشكلة إذا لم تتقلص بمجرد زوال العدوى، قد يكون تضخم اللحمية ناتجًا عن الولادة أو بسبب الحساسية.

في حالة استمرار الزوائد الأنفية في النمو بشكل أكبر أو تسبب مشكلة ، يمكن إزالتها جراحيًا. بمجرد إجراء الجراحة ، قد تضطر إلى اتباع هذه الإرشادات الغذائية لطفلك.

ما هي الأطعمة التي يجب تناولها؟ الأطعمة الخفيفة

تناول الأطعمة المهدئة للحلق قد يجعل تناول الطعام أسهل مثل البيض المخفوق ، البطاطا المهروسة ، البطاطا الحلوة ، البروكلي المسلوق ، الفاصوليا المسلوقة ، إلخ ، قد تكون مهدئة للحلق.

عصائر الفاكهة

قد تكون عصائر الفاكهة مثل عصير التفاح والبطيخ وما إلى ذلك مفيدة أيضًا في توفير الراحة وتعزيز الانتعاش السريع، قد يكون شرب العصائر أسهل من تناول الفاكهة بعد الجراحة.

شرب الماء

إن شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا سيساعد بشكل كبير في تهدئة عملية الشفاء والتعافي، يساعد شرب الماء أيضًا على تحسين أداء الجسم بشكل عام.

نظام غذائي متوازن

أفضل طريقة لاستهلاك ما يكفي من العناصر الغذائية والمعادن هي اتباع نظام غذائي صحي متوازن، قد يساعد النظام الغذائي الصحي الجسم على الشفاء بشكل أسرع، قد يكون من المناسب تناول الخضار الورقية الخضراء ، والبطاطا الحلوة ، وما إلى ذلك.

ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها؟ السوائل الساخنة

قد تسبب الأطعمة والسوائل الساخنة الشعور بعدم الراحة ولا يتم تشجيعها ، قد يكون تناول الطعام في درجة حرارة الغرفة أفضل.

الحمضيات

على الرغم من أن الحمضيات قد تسبب أو لا تسبب الحساسية، من الأفضل تجنبها لتقليل مخاطر أو تفاقم الأعراض.

الوجبات السريعة

يجب تجنب الأطعمة غير المرغوب فيها تمامًا، غالبًا ما تحتوي الأطعمة غير المرغوب فيها على نسبة عالية من الزيت أو التوابل مما قد يؤدي إلى مزيد من التهيج ، قد تسبب المواد الحافظة أو التوابل أيضًا تفاعلات حساسية وبالتالي ، قد يكون تجنب الأطعمة السريعة مؤقتًا فكرة أفضل.

الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة عالية في المواد الحافظة قد تسبب هذه المواد الحافظة رد فعل تحسسي وتبطئ عملية الشفاء.