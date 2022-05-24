شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد السباحة على صحتك وعضلاتك.. تقوى القلب والرئتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السباحة من أكثر أنواع التمارين الرياضية التي ينصح دائما بممارستها وخصوصا الأطفال من سن ثلاث سنوات ، وتعتبر السباحة طريقة ممتازة لتمرين جسمك بالكامل ونظام القلب والأوعية الدموية، ساعة من السباحة تحرق السعرات الحرارية التي تحرقها الجري تقريبًا ، دون التأثير على عظامك ومفاصلك.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد ممارسة السباحة على صحتك هي:

-عضلات الجسم

واحدة من أكبر فوائد السباحة هي أنها تعمل حقًا على جسمك بالكامل ، من الرأس إلى أخمص القدمين وتزيد من معدل ضربات قلبك دون إجهاد جسمك تبنى عضلات الجسم وتساعد على قوته.

- تقوى القلب والرئتين

بينما تحصل عضلاتك على تمرين جيد ، فإن نظام القلب والأوعية الدموية لديك كذلك تقوي السباحة قلبك ورئتيك، السباحة مفيدة جدًا لك لدرجة أن الباحثين يشاركونها وقد تقلل من خطر الموت بالمقارنة مع الأشخاص غير النشطين.

- مناسب للأشخاص المصابين بإصابات والتهاب المفاصل وحالات أخرى

يمكن أن تكون السباحة خيارًا آمنًا للتمرين للأشخاص الذين يعانون من:

-التهاب المفاصل

-إصابة

-العجز

-القضايا الأخرى التي تجعل التمارين عالية التأثير صعبة

قد تساعد السباحة أيضًا في تقليل بعض الألم أو تحسين تعافيك من الإصابة أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام أبلغوا عن انخفاض كبير في آلام المفاصل وتيبسها ، وقد عانوا من قيود جسدية أقل بعد الانخراط في أنشطة مثل السباحة وركوب الدراجات.

-خيار جيد لمرضى الربو

تجعل البيئة الرطبة لحمامات السباحة الداخلية من السباحة نشاطًا رائعًا للأشخاص المصابين بالربو ليس ذلك فحسب ، بل تمارين التنفس المرتبطة بالرياضة مثل حبس أنفاسك.

- مفيد للأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد أيضًا.

- يعزز مزاجك

التمارين الرياضية والسباحة ليست مفيدة نفسياً فقط للأشخاص المصابين بالخرف، ثبت أن التمرينات تعزز الحالة المزاجية لدى الأشخاص الآخرين أيضًا.