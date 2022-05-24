التهاب الأمعاء.. أبرز الأعرض والأسباب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:09 صباحاً - تعتبر الالتهابات المزمنة عاملًا أساسيًا في حدوث العديد من الأمراض. وهناك طرق واساليب عديدة تساعد في الوقاية من هذه الالتهابات.

ويعدّ التهاب الأمعاء واحدًا من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي. ويحتفل العالم في التاسع عشر من شهر أيار كل عام باليوم العالمي لمرض التهاب الأمعاء؛ للتوعية من أمراض الأمعاء الالتهابية وطرق الوقاية منها.

ومرض التهاب الأمعاء «IBD» هو مصطلح يشير إلى مرض «كرون» والتهاب القولون التقرُّحي، وهما يُسببان التهاباً مزمناً في الجهاز الهضمي، في حين يؤدي الالتهاب المزمن إلى تلف الجهاز الهضمي.

ونستعرض،في السطور التالية، أعراض وأسباب الإصابة بالتهاب الأمعاء.

أعراض مرض التهاب الأمعاء

تتعدد أعراض مرض التهاب الأمعاء، وهي على النحو الآتي:

– الإسهال المستمر.

– وجع بطن.

– نزيف في المستقيم.

– براز دموي.

– فقدان الوزن.

– الإعياء.

أسباب مرض التهاب الأمعاء

السبب الدقيق لمرض التهاب الأمعاء غير معروف، ولكنه عادة ما ينتج عن ضعف جهاز المناعة؛ أما الأسباب المحتملة لمرض التهاب الأمعاء؛ فهي:

– استجابة الجهاز المناعي بشكل غير صحيح للمحفزات البيئية، مثل الفيروسات أو البكتيريا، التي تسبب التهاب الجهاز الهضمي.

– الوراثة؛ حيث يبدو أن هناك مكوناً وراثياً، فمن المرجح أن يطور الشخص الذي لديه تاريخ عائلي من مرض التهاب الأمعاء هذه الاستجابة المناعية غير المناسبة.

– التدخين؛ فالأشخاص الذين يدخنون يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض «كرون» أكثر من غير المدخنين.

علاج مرض التهاب الأمعاء

إذا كنتم تعانون من التهاب القولون التقرُّحي الخفيف؛ فقد تحتاجون إلى علاج بسيط أو لا تحتاجون إلى علاج مطلقًا، وتبقون بحالة صحية جيدة لفترات طويلة من الزمن.

ويهدف العلاج إلى تخفيف الأعراض ومنعها من العودة، ويتضمن أنظمة غذائية معينة وتغييرات في نمط الحياة وأدوية وجراحة.

ويوجد العديد من الأدوية الشائعة لعلاج مرض التهاب الأمعاء، من بينها:

– أحماض أمينية حلقية.

– المعدلات المناعية.

– الستيرويدات القشرية.

وتشير التقديرات إلى أن 1 من كل 5 أشخاص مصابين بالتهاب القولون التقرُّحي لديهم أعراض حادَّة لا تتحسن مع الأدوية، وفي هذه الحالات، قد تكون الجراحة ضرورية لإزالة الجزء الملتهب من الأمعاء الغليظة «القولون».

والأشخاص المصابون بالتهاب القولون التقرُّحي أو داء «كرون» معرضون أيضاً لخطر متزايد للإصابة بسرطان الأمعاء.