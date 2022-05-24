شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تجنب تناولها على معدة فارغة.. منها الشوكولاتة والمخبوزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعانى بعض الأشخاص من مشاكل في المعدة والتي تتطلب نظام غذائى خاص، أو تناول أنواع معينة من الطعام، ولكن بشكل عام ينصح خبراء التغذية جميع الأشخاص بتجنب تناول بعض الأنواع من الأطعمة على معدة فارغة.

وفقا لتقرير موقع " OnlyMyHealth"، نعرض فيما يلى أبرز الأطعمة التي يجب تجنب تناولها على معدة فارغة.

1. ثمار الحمضيات

على الرغم من أن الفاكهة صحية للاستهلاك طوال اليوم، إلا أنه لا يزال من الضروري تجنبها على معدة فارغة، فمن الحكمة تجنب تناول الحمضيات والفواكه الغنية بالألياف مثل البرتقال والأناناس والكيوي والليمون والجوافة في الصباح، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الفركتوز والألياف إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وحدوث مشاكل بالمعدة.

2. الخضراوت النيئة

يجب أيضًا تجنب الخضار النيئة على معدة فارغة، فالخضروات مليئة بالألياف مما يجعل من الصعب هضمها، يمكن لصعوبة الهضم أن تجعل يومك غير مريح، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انتفاخ البطن وآلام في المعدة، لذا لا تفرط في تناول السلطة أول شيء في الصباح! بدلًا من ذلك ، تناولها خلال اليوم.

3. أصناف المخبوزات

قد تكون عناصر المخبوزات مثل المعجنات والكعك والبيتزا هي خيارك المفضل للإفطار، ولكن هذه الأطعمة تحتوي على الخميرة التي يمكن أن تضر بطانة المعدة إذا تم تناولها في الصباح الباكر على معدة فارغة، كما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى انتفاخ البطن ومشاكل أخرى في المعدة.

4. الأطعمة الحارة

تؤدي الأطعمة الحارة إلى تهيج بطانة المعدة ومشاكل في إخراج البراز في الصباح، لذا فأنها ليست خيارًا ذكيًا على الإطلاق أن تأكل أي طعام حار على معدة فارغة، وإلا فإنه يمكن أن يزعجك طوال اليوم. إذا كنت تتناول أطعمة حارة على معدة فارغة ، فسوف تظهر على جسمك أعرا، فيمكن أن يسبب الفلفل الحار ردود فعل حمضية وتشنجات في المعدة.

5. الشوكولاتة

لا يفضل تناول المواد الغذائية السكرية على معدة فارغة، قد يبدأ الكثير من الناس يومهم بقطعة بروتين ، لكن الخبراء ينصحون بعدم تناول الشوكولاتة بعد الاستيقاظ في الصباح، يعتبر السكر المعالج من أسوأ المجموعات الغذائية التي يتم تناولها على معدة فارغة، ليس فقط الشوكولاتة ، يجب تجنب أي أطعمة ومشروبات غنية بالسكر في هذا الوقت.