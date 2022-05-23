اليكم أفضل وقت في اليوم لتناول وجبة الإفطار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 مايو 2022 07:09 مساءً - تعد موازنة الكمية الصحيحة من السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات والبروتين في نظامك الغذائي جزءاً أساسياً من الحفاظ على أرطال الوزن، ولكن الوقت من اليوم الذي تحدد فيه كل وجبة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في إنقاص الوزن.

حددت دراسة استقصائية أجرتها “Forza Supplements” مؤخراً الأوقات الأكثر فائدة لتناول الإفطار والغداء والعشاء حتى اللحظة.

قال لي سميث، العضو المنتدب لشركة “Forza Supplements”، لصحيفة “ديلي ميل” : “أهم رسالة هي عدم تخطي وجبات الطعام وعدم ترك العشاء بعد فوات الأوان، ويتم حرق السعرات الحرارية بغض النظر عن وقت تناولها، ولكن إذا تناولت العشاء في وقت متأخر، فمن غير المحتمل أن تتخلص من هذه السعرات الحرارية قبل الذهاب إلى الفراش”، وذلك حسب ما ذكره موقع “medicaldaily”.

سأل باحثون من شركة حمية مقرها المملكة المتحدة 1000 من أخصائي الحميات عندما اعتقدوا أن أفضل الأوقات لتناول الإفطار والغداء والعشاء كانت طوال اليوم، وعلى الرغم من اختلاف الوقت المحدد من اليوم لتناول كل وجبة حسب المشاركين، اتفق 60 ٪ من الأشخاص المشمولين في الاستطلاع على أن تخطي أي وجبة ليس الخيار الأفضل للشخص للحفاظ على نظام غذائي صحي.

أصر حوالي ثلثي المشاركين على تناول وجبة الإفطار في حوالي الساعة 7 صباحاً مع ترتيب 7:11 كأفضل وقت لاستهلاك أكبر قدر من السعرات الحرارية.

ووافق 76٪ على أن وجبة الإفطار هي في الواقع أهم وجبة في اليوم، في حين أن وجبة الإفطار الكبيرة هي طريقة مثالية لفقدان الوزن، إلا أن الحد من كمية السعرات الحرارية التي يتم تناولها في وقت الغداء يمكن أن يكون بنفس الأهمية.

دون تخطي وجبة منتصف النهار، قال 75 ٪ من المستطلعين إن تناول وجبة غداء خفيفة مقارنة بوجبة الإفطار مفيد لمراقبة محيط الخصر لدينا.

كشفت النتائج أن تناول الغداء بين الساعة 12:30 ظهراً والساعة 1 ظهراً هو الخيار الأفضل لمن يتبع نظاماً غذائياً، خاصة في الساعة 12:38 مساءً، حيث ثبت أن التخطيط لتناول السعرات الحرارية في وقت العشاء هو أكبر خصم لمن يتبع نظاماً غذائياً.

يمكن أن يكون لاستهلاك جزء كبير من السعرات الحرارية اليومية لدينا بين الساعة 7 مساءً والساعة 10 مساءً تأثير ضار على أي هدف لإنقاص الوزن.

بالنسبة للأشخاص الأقل نشاطاً في المساء، أوصى ثلثا المشاركين في الاستطلاع بتناول العشاء بين الساعة 6 مساءً والساعة 6:30 مساءً، مع وضع 6:14 مساءً كوقت العشاء الأمثل، ولكن لا تثبط عزيمتك، واعترف 62 ٪ من أخصائيو الحميات هؤلاء بالاستمتاع بوجبة خفيفة بعد العشاء في حوالي الساعة 8 مساءً.

قال سميث لصحيفة ديلي ميل : ” من المرجح أن يتم تخزين ما لا تحرقه على شكل دهون، حيث تصبح أقل نشاطاً في نهاية اليوم، وإن تناول الطعام في وقت قريب جداً من موعد النوم يزيد من نسبة السكر في الدم والأنسولين، مما يجعل النوم أكثر صعوبة، ويجب أن تكون وجبتك الأخيرة أخف وزناً في اليوم ويجب تناولها قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل “.

تتناسب نتائج هذا الاستطلاع مع دراسة حديثة نظمتها دانييلا جاكوبوفيتش وزملاؤها من جامعة تل أبيب، وحدد الباحثون 93 امرأة تعانين من السمنة بواحد من نظامين للحمية يتكونان من 1400 سعرة حرارية في اليوم.

طُلب من النساء في مجموعة “الإفطار الكبير” تناول 700 سعرة حرارية على الإفطار، و 500 سعرة حرارية على الغداء و 200 سعرة حرارية على العشاء.

وطُلب من مجموعة “العشاء الكبير” استهلاك 200 سعرة حرارية على الإفطار، و 500 سعرة حرارية على الغداء، و 700 سعر حراري على العشاء.

نجحت النساء في مجموعة “الإفطار الكبير” في خسارة 17.8 رطلاً، ووقص محيط الخصر بمقدار ثلاث بوصات في نهاية الدراسة.

تمكنت هؤلاء النساء أيضاً من خفض مستويات الأنسولين والجلوكوز والدهون الثلاثية مع التخلص من ارتفاع مستويات السكر في الدم، ومن ناحية أخرى، تمكنت النساء في مجموعة “العشاء الكبير” من خسارة 7.3 أرطال فقط، وقطع 1.4 بوصة من محيط الخصر خلال فترة الدراسة.

كما شهدت هذه المجموعة ارتفاعاً في مستويات الجلوكوز في الدم بعد تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.