شكرا لقرائتكم خبر عن شلل الأطفال والصحة من أجل السلام بالجمعية العامة الــ75 بجنيف للصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جمعية الصحة العالمية الــ75 لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، سويسرا، أعمالها اليوم والتي تنتهي في 28 مايو 2022، وهي أول جمعية صحية تعقد منذ بداية كورونا.

وتنظم الصحة العالمية، خلال جمعية الصحة العالمية الـ 75 سلسلة من الموائد المستديرة الاستراتيجية، خلال هذه الجلسات، سيناقش مندوبو جمعية الصحة العالمية والوكالات الشريكة وممثلو المجتمع المدني وخبراء منظمة الصحة العالمية الأولويات الحالية والمستقبلية لقضايا الصحة العامة ذات الأهمية العالمية.

يذكر، أن جمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية، ويحضره وفود من جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ويركزعلى جدول أعمال صحي محدد أعده المجلس التنفيذي، وتتمثل الوظائف الرئيسية لجمعية الصحة العالمية في تحديد سياسات المنظمة، وتعيين المدير العام، والإشراف على السياسات المالية، ومراجعة الميزانية البرنامجية المقترحة والموافقة عليها، حيث تنعقد جمعية الصحة سنويًا في جنيف، بسويسرا.

أعلن الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن 6 جوائز تقديراً للمساهمات البارزة في النهوض بالصحة العالمية، وإظهار القيادة والالتزام بقضايا الصحة الإقليمية. يقرر الدكتور تيدروس بنفسه الفائزين بجوائز قادة الصحة العالمية للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

كان حفل توزيع الجوائز، الذي تم إنشاؤه في عام 2019، جزءًا من الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى التي تم بثها مباشرة لجمعية الصحة العالمية الــ 75.

أكد الدكتور تيدروس: "في الوقت الذي يواجه فيه العالم تقاربًا غير مسبوق من الظلم والصراع وانعدام الأمن الغذائي وأزمة المناخ والوباء، تُمنح هذه الجائزة لأولئك الذين قدموا مساهمة بارزة في حماية وتعزيز الصحة في جميع أنحاء العالم"، "هؤلاء الحاصلون على الجوائز يجسدون التفاني مدى الحياة، والدعوة التي لا هوادة فيها، والالتزام بالمساواة، وخدمة الإنسانية غير الأنانية."

القضايا الرئيسية..

تناقش جمعية الصحة الاستراتيجيات العالمية بشأن سلامة الأغذية، وصحة الفم، والبحوث والابتكار في مجال السل، كما سيناقش تقرير الفريق العامل المعني بالتمويل المستدام لمنظمة الصحة العالمية.

تشمل الموضوعات الرئيسية الأخرى قيد المناقشة ما يلي:

1.تعزيز استعداد منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية والاستجابة لها

2.تنفيذ خارطة طريق 2023-2030 لخطة العمل العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.

3.خطة عمل عالمية مشتركة بين القطاعات بشأن الصرع وغيره من الاضطرابات العصبية 2022-2031.

4.منع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسيين

5.شلل الأطفال

6.مبادرة الصحة العالمية من أجل السلام.