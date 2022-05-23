شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة هولندية: الأحضان تساعد النساء فى التغلب على الإجهاد والتخلص من التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أن العناق يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للنساء، ولكن لسوء الحظ، التأثير ليس قويًا عندما يتعلق الأمر بالرجال، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية.

يقول الخبراء، إن المرأة قد تحتاج إلى مزيد من العناق، فقد حلل الباحثون كيف استجاب 76 شخصًا للتوتر بعد عناق شريك رومانسي في دراسة نُشرت يوم الأربعاء في مجلة PLOS One أظهرت النساء اللواتي احتضن شريكهن الآخر انخفض لديهن مستوى في إنتاج الكورتيزول "هرمون التوتر" مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

قال كبير مؤلفي الدراسة جوليان باكهايزر Julian Packheiser|، باحث في المعهد الهولندي لعلم الأعصاب، إن الكورتيزول يمكن أن يكون له تأثير على استرجاع الذاكرة، مما قد يقلل من الإجهاد والتوتر وفقًا للدراسة، ولكن لسوء الحظ فإن الرجال يحصلون على نفس الميزة.

قال باكهايزر، إنه ليس من المستغرب أن تساعد الأحضان في تنظيم الجسم، حيث تؤدي العاطفة مع شخص تحبه إلى إطلاق ناقل عصبي يسمى الأوكسيتوسين، وهو ما يسمى "هرمون الحب"، والذي يقلل من مستويات الكورتيزول، هذه الاستجابة، مقترنة بالدعم الاجتماعي، والتي تمنع الإجهاد، وفقًا للدراسة، ويمكن أن يساعد بالتالي في التخفيف من الضغوط المستقبلية".

وأضاف أنه الآن بعد أن تم رفع بعض القيود المفروضة على الوباء في معظم أنحاء العالم، من المفيد أن نعرف أن لدينا أداة أخرى جاهزة للمساعدة في الدفاع ضد ضغوط العالم.

لماذا لا يرى الرجال نفس هرمون الكورتيزول ينخفض؟

قد لا يشعر الكثير من الرجال بالرضا عن العناق لأنهم يُنظر إليهم مجتمعيًا على أنهم غير عاديين أو انه فيه احراج بالنسبة لهم، على حد قول باكهايزر. وأضاف أن الأمر قد يتعلق أيضًا بالاختلاف في مستقبلات اللمس في بيولوجيا الرجال والنساء.

أظهرت دراسة أخرى في عام 2018 أن العناق بعد صراع أو حدث سلبي ساعد الناس على الشعور بالتحسن.

قالت ليزا دامور، أخصائية علم النفس السريري ومقرها أوهايو والمتخصصة في تنمية الفتيات المراهقات، إن الاتصال الجسدي الجيد معروف بأنه يهدئ الجهاز العصبي .

أكد كوري فلويد، أستاذ الأعصاب بجامعة أريزونا، "من المهم أن نتذكر أن هناك تباينًا فرديًا في كيفية استجابة الناس للعناق، "بالنسبة للبعض، فإن العناق هو تعبير مرحب به عن الدفء الذي يمكن أن يخفف من التوتر ويقلل من الألم ويعزز العلاقة الحميمة، بالنسبة للآخرين، فإن العناق هو أمر غازي أو غير طبيعي ويمكن حتى رفع التوتر بدلاً من تخفيفه."

قال دامور إن الشركاء الرومانسيين غالبًا ما يكون لديهم إحساس جيد بما يشعر به أحبائهم تجاه المودة الجسدية، لكن أفضل الأحضان هي تلك التي يتم تقديمها مع مراعاة مشاعر المتلقي، تأكد من التحقق من ما يحتاجه شريكك بدلاً من افتراض أنه بحاجة إلى العناق.