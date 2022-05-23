شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب مهمة للتغلب على التوتر أثناء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر فترة الثانوية العامة من أصعب المراحل التي يمر بها الطلاب نظرًا للخوف الشديد والقلق المستمر ما يعرض الطلاب للتوتر الشديد وعدم القدرة على المذاكرة أو التركيز وقد يؤثر ذلك بشكل كبير على الصحة النفسية والجسدية ويزيد ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب والضغط.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن هناك بعض السوائل الطبيعية التى تحد من التوتر والقلق وتساعد الجسم على الاسترخاء والهدوء والتركيز وهى:

1: البابونج

يعتبر البابونج من أبرز أنواع الأعشاب الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والفيروسات ، كما انه يساعد على الاسترخاء والهدوء وتنشيط الدورة الدموية.

2: الزنجبيل

من أبرز أنواع الاعشاب الطبيعية التى تساعد على علاج القلق والتوتر، وينصح بتناوله دائما نظرا لاحتوائه على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

3: النعناع

يحتوى النعناع على بعض الخصائص التى تعمل على ارتخاء الاعصاب والحد من التوتر والقلق، كما انه يساعد على الاسترخاء ويعالج الأرق الشديد وعدم القدرة على النوم.

4: الشاى الأخضر

يحتوى الشاى الأخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تهدئة الاعصاب وعلاج القلق والتوتر، كما يحتوى الشاي الأخضر على كمية عالية من الخصائص التي تعزز صحة الجهاز المناعى والصحة عموما وتحميها من المشاكل الصحية والأمراض.