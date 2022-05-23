رجيم «الميزومورف» للجسم المثلث

بيروت - نادين محمد - يتميز نوع الجسم متوسط الشكل الذي عادة ما يكون أكثر رشاقة، مع كتلة عضلية متوسطة والذراعين المتناسقين ونسبة الدهون في الجسم أقل. يُعرف هذا الجسم باسم ميزومورف.

أصحاب هذا الجسم، والذي يميل بشكل المثلث، عادةً ما يتمتعون بعملية التمثيل الغذائي السريع ويمكنهم بسهولة اكتساب كتلة العضلات والحفاظ عليها.

على الرغم من أنهم لا يحتاجون إلى نظام غذائي مقيِّد لتخسيس الوزن أو اكتساب العضلات، إلا أنه لا يزال بإمكانهم زيادة دهون الجسم. لذلك ، من المهم الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالدهون الصحية والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.



خصائص نوع الجسم "ميزومورف"

تتضمن بعض الخصائص الفيزيائية لنوع الجسم متوسط الشكل ما يلي:

كتلة عضلية متوسطة

أذرع متناسقة

جسم رشيق

عادة ما يكون لدى النساء بنية رياضية أكثر بخصر صغير

حمية ميزومورف:

للحفاظ على كتلة العضلات ومنع تراكم الدهون في الجسم ، يجب أن يكون النظام الغذائي الميزومورف متوازنًا. يجب أن تعطي ميزومورف الأولوية للبروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والدهون الصحية.

يوصى بـ 5 إلى 6 وجبات يوميًا. يجب أن يستهلك هؤلاء الأشخاص ما بين 0.8 و 1.2 جرام من البروتين لكل كيلوغرام (أو 2.2 رطل) من وزن الجسم. يجب عليهم أيضًا الحد من تناول الدهون بنسبة 30 ٪ من إجمالي السعرات الحرارية ، والكربوهيدرات بنسبة 50 ٪.

يوضح الجدول التالي مثالاً على خطة نظام غذائي لمدة 3 أيام لأنواع الجسم متوسطة الشكل:

إفطار

1 كوب شاي أخضر + 1 كريب تابيوكا (محضر من 4 ملاعق كبيرة من دقيق التابيوكا ، 1 ملعقة كبيرة من بذور الكتان + 2 شريحة متوسطة من جبن الماعز) + 1 يوسفي صغير

أو

كوب قهوة بدون سكر + 1 خبز فرنسي + 2 شريحتان متوسطتان من جبن الريكوتا + 1 برقوق طازج

أو

دقيق الشوفان مع كوب واحد من الحليب، ونصف موزة مقطعة إلى مكعبات ، وملعقة صغيرة من القرفة

وجبة خفيفة في الصباح

1 كيوي وسط + 2 حبة لوز

1 موزة متوسطة + 1 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني

1 شريحة بطيخ صغيرة + 2 حبات لوز

الغداء:

3 ملاعق كبيرة من البطاطا الحلوة المسلوقة + 100 جرام سلمون مشوي + 2 ملاعق كبيرة من القرع المسلوق + 1 طبق جانبي من السلطة (مع الخس والطماطم والكزبرة والجرجير) متبل بملعقة كبيرة من زيت الزيتون + 6 حبات فراولة

3 ملاعق كبيرة كينوا + 120 جرام دجاج مقلي مع 3 ملاعق كبيرة بامية + 2 ملاعق كبيرة فاصوليا + 1 ملعقة كبيرة جزر متبل ب 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون + 150 مل عصير ليمون.

طبق جانبي من مكرونة القمح الكامل مع صلصة البولونيز (محضر من 1 طماطم وأعشاب طازجة و 3 ملاعق كبيرة من اللحم المفروم) _ طبق جانبي من السلطة (مع الخس والسبانخ والبصل والطماطم) متبل بملعقة كبيرة من زيت الزيتون + 1 حبة جوافة صغيرة

وجبة خفيفه بعد الظهر

ملعقتان كبيرتان من الأفوكادو المهروس متبل بالملح والفلفل + 2 تورتيلا ذرة

120 جرام زبادي خالي الدسم مع 1 ملعقة كبيرة من دقيق بذور الكتان و 1 ملعقة صغيرة من العسل.

100 مل حليب الصويا + 6 حبات عنب

وجبة العشاء

3 ملاعق كبيرة من أرز القمح الكامل + 120 جرام لحم بقري قليل الدهن مشوي + 4 ملاعق كبيرة باذنجان مسلوق + طبق جانبي من السلطة (مع السبانخ والخس والفاصوليا الخضراء) متبل بملعقة كبيرة من زيت الزيتون

السلطة: 100 جرام من شرائح الدجاج المشوي وطبق جانبي من الخس ذو الأوراق الخضراء ، والخس الأحمر ، والطماطم ، والجرجير ، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون + 30 جرام من الخبز المحمص من القمح الكامل

1 كوسة كبيرة (250 جم) محشوة بـ 120 جم من التوفو المتبل بالأعشاب ومكعبات الطماطم المشوية + 1 سلطة جانبية من الكرنب والجزر المبشور متبل بملعقة كبيرة من زيت الزيتون

وجبة خفيفة قبل النوم

1 كوب شاي بابونج + 1 كمثرى صغيرة

1 كوب شاي الليمون + 1 تفاحة صغيرة

1 كوب شاي بالنعناع + 1 شريحة متوسطة من البطيخ

هذه الخطة هي مجرد مثال. يمكن أن تختلف أنواع وكميات الطعام المقدمة حسب الجنس والعمر والوزن والحالة الصحية الفردية. لذلك ، من الأفضل استشارة اختصاصي تغذية لتطوير خطة نظام غذائي مخصصة لك ولأهدافك.

اقرئي أيضا : رجيم ايتن عامر .. خسرت 25 كيلو جرام خلال 3 شهور