شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التغلب على التهاب الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث التهاب الجيوب الأنفية المزمن عندما تتورم الفراغات الموجودة داخل الأنف والرأس لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، على الرغم من العلاج تتعارض هذه الحالة الشائعة مع الطريقة التي يخرج بها المخاط عادةً، وتجعل أنفك مسدودًا وقد تجد صعوبة في التنفس عن طريق الأنف، وقد تشعر بألم أو تورم في المنطقة المحيطة بعينيك.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكن أن يحدث التهاب الجيوب الأنفية المزمن عن طريق العدوى، أو عن طريق النمو النسيجي في الجيوب الأنفية (الزوائد اللحمية الأنفية "السلائل الأنفية") أو عن طريق تورم بطانة الجيوب الأنفية، ويمكن أن تؤثر هذه الحالة على البالغين والأطفال.

تشمل العلامات والأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن:

-التهاب الأنف

-إفرازات سميكة ومتغيرة اللون من الأنف (سيلان الأنف)

-انزلاق الرشح أسفل الجزء الخلفي للحلق (إفرازات أنفية خلفية)

-انسداد (احتقان) الأنف وصعوبة التنفس من الأنف

-الشعور بالألم والإيلام عند اللمس والتورم حول العينين أو الوجنتين أو الأنف أو الجبهة

-ضعف الإحساس بالشم والتذوق.

-ألم الأذن

-الصداع

-ألم الفك العلوي والأسنان

-السعال أو النحنحة

-التهاب الحلق

-رائحة الفم الكريهة

-الإرهاق

تزداد خطورة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن إذا كنت مصابًا بأي مما يلي:

-انحراف الحاجز الأنفي.

-السلائل الأنفية.

-الربو.

-الحساسية للأسبرين.

-عدوى الأسنان.

-عدوى فطرية.

-الأورام.

المضاعفات الخطيرة لالتهاب الجيوب الأنفية

-مشاكل الإبصار إذا انتشر التهاب الجيوب الأنفية إلى مقلة العين، قد يسبب انخفاض الرؤية أو احتمال العمى الذي قد يكون دائمًا.

-حالات العدوى، بصورة غير شائعة الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن قد يصابون بالتهاب الأغشية والسائل المحيطين بالمخ والحبل النخاعي (التهاب السحايا)، التهاب في العظام، أو عدوى جلدية خطيرة.

طرق التغلب على التهاب الجيوب الأنفية

ينبغي اتخاذ هذه الخطوات لتقليل خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن:

-تجنب عدوى التهاب الجهاز التنفسي العلوي تجنب مخالطة الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو المصابين بعدوى أخرى. اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون، خاصة قبل الوجبات.

-التحكم في أنواع الحساسية. تعاون مع الطبيب للإبقاء على أعراضك تحت السيطرة. تَجنَّب التعرُّض للأشياءِ التي تتحسّس منها قدر الإمكان.

-تجنب دخان السجائر والهواء الملوث، يمكن لدخان التبغ وملوثات الهواءِ تهييج رئتيكَ والممراتِ الأنفية وإحداث التهاب.