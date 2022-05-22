كورونا.. دراسة تحذر من “عدوى سنوية” بسبب الكمامة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 10:09 مساءً - تتواصل الدراسات حول تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وحذرت دراسة أجرتها شركة دواء أميركية من أن عدم اتخاذ احتياطات، خاصة ارتداء الكمامات، ضد التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد، يزيد خطر الإصابة بالمرض مستقبلا.

وتشير نماذج حاسوبية أجرتها شركة “فراكتال” إلى أن الأشخاص غير المطعمين ولا يرتدون كمامات، يمكن أن يتوقعوا إصابتهم مرة واحدة على الأقل سنويا.

وقد تصل فرصة الإصابة إلى مرة كل عامين لغير المطعمين، الذين يرتدون كمامات “عالية الجودة” بانتظام في الأماكن العامة.

وقال أريجيت تشاكرافارتي، الباحث والرئيس التنفيذي للشركة، إنه بالنسبة للمطعمين الذين يرتدون كمامات أم لا قد تحدث لهم العدوى “بشكل أقل تكرارا” على الرغم من أنه من المستحيل تحديد عدد المرات.

وقال: “المحصلة النهائية هي إذا كنت تخطط لعدم ارتداء كمامة وتعيش حياتك كالمعتاد، فتوقع أن تصاب بالعدوى مرة واحدة على الأقل كل عام إن لم يكن أكثر”.

وأضاف: “أما إذا كنت تخطط لارتداء الكمامة في كل مكان باستثناء المنزل، فمن المحتمل أن يخفض هذا الخطر إلى النصف”.

وتأخذ هذه النماذج في الحسبان تضاؤل المناعة التي توفرها اللقاحات والعدوى السابقة والتهرب المناعي، كما تفترض أنه مع كل إصابة، يكتسب الشخص قدرا من الحماية ضد الفيروس، ولو مؤقتا، وفق تقرير لموقع “فورشن” حول الموضوع.

لكن الرئيس التنفيذي للشركة تشاكرافارتي قال إن النماذج لا تأخذ في الحسبان احتمال تطور متحور يتهرب تماما من المناعة.

ومع سفر الأميركيين لقضاء عطلات خلال “يوم الذكرى”، أوصت “المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها” “سي دي سي” بارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية مع ارتفاع عدد الحالات.

وحذر مسؤولو الصحة الفيدراليون الأربعاء الماضي من احتمال زيادة الأمور سوءا خلال الأشهر المقبلة، وحثوا المناطق الأكثر تضررا على التفكير في إعادة إصدار دعوات لارتداء كمامات.

وأشاروا إلى أن ثلث الأميركيين يعيشون في مجتمعات تشهد مستويات متزايدة من حالات الإصابة بكورونا، التي قد تتسبب في دخولهم للمستشفيات.

وقالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة “سي دي سي” في إحاطة بالبيت الأبيض: “في الوقت الحالي، تتركز الزيادات في الشمال الشرقي والغرب الأوسط. (لكن) الزيادات السابقة للعدوى أظهرت أن هذا يمكن أن ينتقل عبر البلاد”.

وكانت “سي دي سي” ألغت توصيتها بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة في مايو من العام الماضي.

وألغت قاضية فيدرالية في فلوريدا التفويض الوطني بوضع الكمامات خلال رحلات الطائرات ووسائل النقل العام الأخرى، قائلة إنه يتجاوز سلطة مسؤولي الصحة الأميركيين.وبدأت شركات الطيران والمطارات بسرعة في إلغاء تعليماتها التي كانت تنص على أن يرتدي الركاب أغطية الوجه.

وأعلنت حاكمة نيويورك من قبل أن الولاية ستنهي تفويض كوفيد-19، الذي يتطلب وضع الكمامات في معظم الأماكن العامة الداخلية، لكنها ستبقي عليها في المدارس.

وخفضت السلطات الصحية الأميركية فترة الحجر الصحي للمصابين بكوفيد-19 الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض إلى النصف أي خمسة أيام فقط.

وخفضت فترة الحجر للمخالطين غير الملقحين من 14 يوما إلى خمسة أيام مع حثهم بقوة على وضع الكمامة في الأيام الخمسة التالية أيضا. ولا يحتاج المخالطون الملقحون إلى عزل أنفسهم.