يحمي القلب ويضبط السكر وأكثر.. اليكم مزايا المغنسيوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 42 دقيقة

يمثل المغنيسيوم أحد المعادن المهمة التي يحتاج إليها الجسم بنسب محددة لأداء وظائفه الحيوية بكفاءة، ويمكن الحصول عليه من العديد من الأطعمة والمشروبات إضافة إلى إمكانية الحصول عليه من المكملات الغذائية وفقا لإرشادات طبية.

وتحتاج النساء ما بين 310 إلى 320 مليغرام من المغنيسيوم يوميا حسب العمر، وتزيد هذه النسبة بمقدار 40 مليغرام عند النساء الحوامل، حسبما يقول موقع “ويب مد”.

أما الرجال فتتراح احتياجاتهم اليومية بين 400 و420 مليغرام يوميا وفقا للعمر أيضا، في حين تكون نسبة احتياج الأطفال لهذا المعدن بين 30 و410 مليغرامات، وهي نسبة يتم تحديدها بواسطة طبيب الأطفال.

ولا يحصل الكثير من الناس على النسب الكافية من هذا المعدن، بحسب التقرير، الذي أوضح أن هذا النقص يمكن أن تكون سببه مشكلات صحية مختلفة منها مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم ومشكلات الهضم التي تجعل الجسم يتخلص منه بصورة كبيرة.

كما يمكن أن يكون نقص هذا العنصر بسبب عدم الحصول على الكمية الكافية منه أصلا.

لكن التقرير يحذر من حصول الجسم على كمية أكبر من هذا العنصر لأنها تتسبب في آثار سلبية على الجسم وخاصة الكلى على المدى البعيد.

ويساهم المغنسيوم في:

ضبط قدرة الجسم على التحكم في العضلات والأعصاب.

تقوية العظام.

حماية القلب من الأزمات وتنظيم ضرباته.

حماية جدار الأوعية الدموية.

خفض ضغط الدم.

ضبط نسبة السكر في الدم عند المستويات الطبيعية.

يساعد في التحكم بنسبة الكوليسترول بالدم.

مكافحة الالتهابات.

مكافحة الصداع النصفي.

ما هي مصادر المغنيسيوم؟

تعد المكسرات والبذور من أهم مصادر المغنيسيوم وأبرزها اللوز والكاجو واليقطين والجوز والفول السوداني وبذور عباد الشمس والكتان.

كما يمكن الحصول عليه من الحبوب الكاملة والأفوكادو والخضروات ذات الأوراق الداكنة مثل السبانخ ومنتجات فول الصويا والفاصولياء.