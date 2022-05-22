الحزام الناري.. ما هي أعراض هذا المرض وهل يمكن علاجه؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 01:09 مساءً - الحزام الناري، أو ما يسمى بالهربس النطاقي العصبي هو التهاب فيروسي حاد في العصب، يظهر على شكل نطاق أو حزام من الطفح الجلدي على الأغلب حول أحد جانبي الخصر، وهو من الأمراض التي قيل إنها ظهرت لدى أشخاص بعد تلقيهم التطعيم ضد كورونا.

أعراضه

عادة ما يصيب فيروس الحماق النطاقي عصب واحد على جانب واحد من الجسم، تظهر أعراضه في منطقة الجلد التي يغذّيها العصب، والأعراض الأكثر شيوعا في الحزام الناري هي الألم المزعج والثّابت، وشعور بالحرقة، وألم حاد يشبه الطّعن المتقطّع.

وتشمل الأعراض الشّائعة الأخرى ألم في الجلد عند اللمس، والطّفح الجلدي العنيف، وفي بعض الأحيان يتأثر اثنين أو ثلاثة من الأعصاب إلى جانب بعضها البعض.

طرق العلاج

وحتى الآن فإن جميع طرق العلاج التي تم التوصّل إليها هي طرق تعمل على التخفيف من الأعراض المرافقة للحزام الناري.

حيث أن الإصابة بأعراض الحزام الناري قد تستمر لفترة طويلة، إذ من الممكن أن يعاني الشخص من أعراض الحزام الناري لفترة قد تصل إلى 5 أسابيع، ولكن من الممكن أن تقل الفترة إلى ما يقارب الأسبوعين في حال اتباع أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن الأدوية التالية عادةً ما تقدم الفعالية القصوى عند البدء باستخدامها في أقرب وقت ممكن بعد ظهور الطفح الجلدي:

1. أسايكلوفير (Acyclovir)

يُعد أسايكلوفير أحد أدوية مضادات الفيروسات التي تعمل على علاج الحزام الناري، ويتم استخدامه عن طريق الفم لمدة 7 أيام، أو عن طريق الحقن الوريدي في حال كانت الأعراض شديدة ولا يمكن التخفيف منها عن طريق الحبوب أو في حال عدم قدرة المريض على بلع الحبوب.

2. فالاسايكلوفير (Valacyclovir)

فالاسايكلوفير هو دواء مضاد للفيروسات يتم استخدامه لعلاج الحزام الناري لمدة 7 أيام عن طريق الفم، ويُعد فالاسايكلوفير ذات فعالية أقوى من الأسايكلوفير في التخفيف من شدة الألم المرافق للحزام الناري والتقليل من مدة الإصابة بالألم العصبي التالي للهربس (Postherpetic neuralgia).

3. فاميسايكلوفير (Famciclovir)

فاميسايكلوفير هو دواء آخر من الأدوية المضادة للفيروسات والتي يمكن استخدامها كأسرع طريقة لعلاج الحزام الناري، إذ يتم استخدامه لمدة 7 أيام عن طريق الفم.

أدوية أخرى لعلاج الحزام الناري

بعد التعرف على أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري علينا التعرف على بعض من الأدوية الأخرى التي يمكن اتباعها لعلاج أعراض الحزام الناري، ومن هذه الأدوية نذكر:

1. مسكنات الألم

قد يتم استخدام بعض مسكنات الألم، للتقليل من شدة الألم المرافق للحزام الناري، مثل:

باراسيتامول (Paracetamol).

آيبوبروفين (Ibuprofen).

2. مضادات الاكتئاب

تُستخدَم مضادات الاكتئاب مثل أميتريبتيلين (Amitriptyline)، لقدرتها على تسكين ألم الأعصاب عند ظهور الأعراض، ومنع الإصابة بالألم العصبي التالي للهربس.

3. مضادات الاختلاج

تُستخدَم مضادات الاختلاج المختلفة، مثل: غابابنتين (Gabapentin) في التخفيف من ألم الأعصاب المرافق للحزام الناري.

4. الكورتيكوستيرويدات

يتم استخدام بعض أنواع حقن الكورتيكوستيرويدات، مثل: بريدنيزون (Prednisone) لفترات قصيرة للتخفيف من أعراض الحزام الناري.

5. المخدرات الموضعية

تُعد المخدرات الموضعية أحد الأدوية المُستخدَمة لعلاج الحزام الناري، مثل: الليدوكايين (Lidocaine) الذي يمكن استخدامه موضعيًا على شكل كريم أو جل أو بخاخ أو شريط لاصق على المناطق المصابة بالطفح الجلدي.

نصائح عامة لعلاج الحزام الناري

بعد التعرف على أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري علينا التعرف على بعض النصائح التي يمكن اتباعها للتقليل من فترة الإصابة بأعراض الحزام الناري، ومن هذه النصائح نذكر:

أخذ حمام باردًا، وتجفيف الجسم جيدًا بعد الانتهاء من الاستحمام.

تطبيق الكمادات الباردة والرطبة على المناطق المصابة بالطفح الجلدي.

تطبيق الكريمات التي تحتوي على مركب الكابسايسين (Capsaicin)، الذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب تخفف من الألم.

تجنب استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على العطور.

تناول غذاء صحي ومتوازن وغنيًا بالفيتامينات، لتعزيز قدرة الجهاز المناعي على محاربة الفيروس.

تجنب استهلاك الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر، والأرجينين (Arginine)، والدهون المشبعة، والكربوهيدرات المعالجة.