تحذير خطير للرجال.. هذه الخمسة تدمر هرمون الذكورة لديكم!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يصنف العلماء هرمون التستوستيرون على أنه أهم الهرمونات الذكرية لدى الرجال الذي تنتجه تنتجه خلايا لايديغ في الخصية، وتسيطر الغدة النخامية وتحت المهاد على إنتاج هرمونات الذكورة والحيوانات المنوية.

يفرز هذا الهرمون لدى كلا الجنسين ولكن بكميات أكبر بكثير لدى الرجال، وهو المسؤول عن العلامات الجنسية الثانوية، مثل: تغيير الصوت، وكثرة الشعر، وبنية الجسم الذكورية، وكذلك إنتاج الحيوانات المنوية.

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة Men’s Health الطبية، فالعملاء يحذرون من هذه الأطعمة والمشروبات، تدمر مستويات التستوستيرون:

1. الكحول

إذا كانت مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة في قائمة أولوياتك، فعليك تجنب المشروبات الكحولية، إذ أن نفس الإندورفين الذي يتم إطلاقه أثناء تناول للكحول، ويجعلك تشعر بالرضا، هي المواد الكيميائية المسؤولة عن تدمير مستويات التستوستيرون.

2. منتجات الصويا

تعد العلاقة بين فول الصويا وهرمون التستوستيرون محفوفة بالصراع العلمي، إذ تزعم الدراسات المتعددة المنشورة في مجلات مثل Human Reproduction أن فول الصويا يقلل من عدد الحيوانات المنوية ويقلل من هرمون التستوستيرون، في حين أن المراجعات السريرية من مجلة Fertil Steril لم تجد أي رابط على الإطلاق.

ومع ذلك، ربطت الأبحاث التي أجرتها جامعة ولاية كولورادو الأمريكية مؤخرًا بين استهلاك الصويا وكمية عالية من مادة كيميائية في القناة الهضمية تسمى “equol” والتي تعمل على إيقاف إنتاج هرمون التستوستيرون.

3. المشروبات السكرية

يمكن أن تمتد قائمة هذا النوع ليشمل الحلويات والكعك وجميع أنواع القنابل السكرية، لكن المشروبات الغازية هي من بين أسوأ المواد التي تضر بمستويات الهرمون.

إذ أعطت دراسة من جامعة أكسفورد 75 رجلاً جرعة 75 جرام من السكر النقي. وفي المتوسط​​، عانى الرجال من انخفاض بنسبة 25 في المائة في هرمون التستوستيرون.

4. معجنات الإفطار

تحتوي بعض معجنات الإفطار على دهون متحولة، وهذه الزيوت الموجودة في منتجات مثل المارجرين المستخدم في مخبوزات الزبد، وقد ثبت أنها تلحق الضرر بإنتاج هرمون التستوستيرون من قبل المجلة البريطانية للتغذية.

5. بذور الكتان

على الرغم من أن بذور الكتان غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، إلا أن الدراسات التي أجراها المركز الطبي بجامعة ديوك الأمريكية وجدت أن الكتان غني بمادة كيميائية تسمى الليغنان، والتي تساهم في تقليل هرمون التستوستيرون لدى جميع المشاركين الذكور.