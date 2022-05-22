بيروت - نادين محمد - فوائد الموز الأخضر قد لا تعرفينها، فهو غني بالألياف ومفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي والأمعاء وللأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي والإمساك.

ويعد الموز الأخضر محملاً بالبوتاسيوم، الذي يعمل كموسع للأوعية بينما يساعد البوتاسيوم في الموز على تنظيم مستويات ضغط الدم كما يعمل الموز لعلاج مرض السكر.

فوائد الموز الأخضر:

1.غني الألياف

يعد الموز الأخضر مصدراً ممتازاً للألياف، تلعب الألياف دوراً أساسياً في ضمان صحة الجهاز الهضمي ويعد الموز الخام مصدراً جيداً للنشا المقاوم الذي يعد نوعاً من النشا لا يتم تكسيره بالكامل وامتصاصه من قبل جسمك خلال وقت الهضم. ويمكن أن يساعد المحتوى الغني بالألياف في الموز الخام في تخفيف حالات مثل متلازمة القولون العصبي والإمساك.

وكذلك صحة القلب. يحتوي حوالي 100 جرام من الموز على 2.6 جرام من الألياف، يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف في الحفاظ على مستويات السكر في الدم. تضمن الألياف أيضاً انخفاض مستويات الكوليسترول، مما يقلل بدوره من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات.

2. جيد للقلب

تماماً مثل الموز الناضج، فإن الموز الأخضر غني جداً بالبوتاسيوم، ويلعب البوتاسيوم دوراً أساسياً في وظائف الكلى المناسبة، وهو أيضاً موسع للأوعية الدموية، مما يساعد في ضمان فحص مستويات ضغط الدم.

3. يساعد على فقدان الوزن

الموز الأخضر مليء بالألياف الغذائية. تستغرق الألياف وقتاً أطول في الهضم، مما يؤدي بدوره إلى الشعور بالشبع والامتلاء. عندما تشعر بالشبع، يتم قمع رغباتك الشديدة ولا تفرط في تناول الأطعمة الأخرى التي تسبب السمنة.



4. جيد لمرضى السكر

يعتبر الموز الأخضر مصدراً ممتازاً للفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى البوتاسيوم، ويعتبر الموز الخام مصدراً غنياً بفيتامين ج وفيتامين ب 6. كما أنه يسهل امتصاص المعادن الأساسية والمغذيات، وخاصة الكالسيوم.

يحتوي الموز الخام على نسبة منخفضة من السكر، وتعد الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من مؤشر نسبة السكر في الدم 55 أو أقل يتم هضمها وامتصاصها واستقلابها ببطء، وبالتالي ضمان عدم حدوث ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

5. مصدر جيد للنشا المقاوم

يعتبر الموز الأخضر المطهو على البخار أو المسلوق من أكثر الطرق الصحية للحصول على الموز الأخضر. قد يؤدي قلي الموز النيء إلى زيادة حمولة السعرات الحرارية.

اقرئي أيضا : 8 فوائد غير متوقعة لتناول الموز المنقط