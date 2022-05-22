نظام ديتوكس لتخسيس الوزن والتخلص من السموم في 3 أيام

بيروت - نادين محمد - حان الوقت للتمتع بالصحة والنشاط والتخلص من السموم قبل خمسة أيام من بدء خطة حمية التخلص من السموم، تخلص تدريجياً من القهوة والتدخين والسكريات المكررة والدهون المشبعة وجميع الأطعمة المصنعة. إليك خطة حمية التخلص من السموم وكذلك عليك زيادة تناول الألياف للمساعدة في الحفاظ على نظافة القولون. إلى جانب الألياف الموجودة في الفاكهة والخضروات، أضيفي ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا في كوب من الماء؛ للتخلص من السموم من الجسم.

لا تنسيْ شرب الكثير من الماء المصفى، على الأقل ثمانية أكواب في اليوم. سيساعد هذا أيضاً في عملية إزالة السموم من جسمك.

نظام ديتوكس

اليوم الأول

خطة النظام الغذائي للتخلص من السموم. ابدئي يومك بتناول شاي عشبي مع قليل من الليمون.

ابدئي الصباح بنصف ليمونة في ماء دافئ أو شاي أعشاب مطهر. اتبعي ذلك بالمشي السريع أو ركوب الدراجة أو اليوجا أو السباحة.

وجبة الإفطار:

عصير خضروات طازجة، يمكنك التناول من عصائر الديتوكس التالية :

الشمندر والكرفس.

النعناع والكزبرة.

البَقدونس والقمح.

السبانخ والكرنب.

أضيفي ملعقة كبيرة من بذور الشيا إلى عصيرك للحصول على المزيد من الألياف، وتعزيز الطاقة والتخلص من سموم الجسم.

وجبات خفيفة:

تناول الكثير من الماء وشاي الأعشاب غير المحلى كما يحلو لك خلال النهار، ويمكنك تناول 8 أكواب من الماء على الأقل خلال اليوم وتناول مزيج من المكسرات والبذور مثل الجوز واللوز وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور البطيخ وبذور الشيا وبذور الكتان.

تناول الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مثل: الجوافة والكمثرى والتفاح والبرتقال والفراولة والخوخ والمشمش.

اليوم الثاني

ابدئي الصباح بنصف ليمونة في ماء دافئ أو شاي أعشاب، اتبعي ذلك بالمشي السريع أو ركوب الدراجة أو اليوجا أو السباحة.

وجبة الإفطار:

عصير خضروات طازجة مع ملعقة مائدة من بذور الشيا ممزوجة.

اختاري من قائمة خضروات العصير المقدمة سابقاً.

غداء:

خضروات مطبوخة قليلاً مع سلطة الكينوا.

يمكن أن تكون سلطة الكينوا مع السبانخ خياراً صحياً.

وجبة عشاء:

مرق الخضار مع الفلفل الأحمر والأصفر المقلية والبروكلي، مع زيت الزيتون البكر الممتاز وعصير الليمون والثوم.

وجبات خفيفة في أي وقت.

اختاري من قائمة الوجبات الخفيفة المخصصة لليوم الأول.

اليوم الثالث

ابدئي الصباح بنصف ليمونة في ماء دافئ أو شاي أعشاب مطهر.

اتبعي ذلك بالمشي السريع أو ركوب الدراجة أو اليوجا أو السباحة.

وجبة إفطار

¾ كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع شرائح الفاكهة الطازجة، يرش ببذور الشيا وشرائح اللوز والجوز ويرش عليه القليل من العسل الخام إذا رغبت في ذلك.

يمكنك اتباع ذلك مع الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب.

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