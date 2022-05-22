شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة: الساونا تنقل جدري القرود والاتصال الوثيق مع مرضى الطفح الجلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دق مسؤولو الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات الإصابة بجدرى القرود في أوروبا وأماكن أخرى وهو نوع من العدوى الفيروسية الأكثر شيوعا في غرب ووسط أفريقيا، وذلك وفقا لوكالة رويترز.

وقالت كالة رويترز، لا ينتقل الفيروس بسهولة مثل فيروس كورون الذي حفز جائحة كورونا العالمية، يعتقد الخبراء أن تفشي مرض جدري القرود الحالي ينتشر من خلال الجلد عند ملامسة الجلد لشخص مصاب بطفح جلدي نشط، وقال الخبراء إن ذلك من شأنه أن يسهل احتواء انتشاره بمجرد تحديد العدوى، حيث ينتشر مرض كورونا عن طريق الجهاز التنفسي وهو شديد العدوى.

قال الدكتور مارتن هيرش من مستشفى ماساتشوستس العام، لا يبدو أن هذا هو الحال مع جدري القرود، موضحا، إن العديد - وليس كل - الأشخاص الذين تم تشخيصهم في حالة تفشي مرض جدري القرود الحالي هم رجال يمارسون الجنس مع رجال، بما في ذلك حالات في إسبانيا مرتبطة بساونا في منطقة مدريد.

حتى يوم الجمعة، تم تأكيد حوالي 80 حالة إصابة بمرض جدري القرود، وهناك 50 حالة أخرى قيد التحقيق في 11 دولة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. فيما يلي ما هو معروف عن الفاشية الحالية والمخاطر النسبية لجدري القرود:

ما مدى خطورته؟

قال مسؤول أمريكي في الصحة العامة للصحفيين في إفادة صحفية، إن المخاطر على عامة الناس منخفضة في هذا الوقت.

جدري القرود هو فيروس يمكن أن يسبب أعراضًا تشمل الحمى والأوجاع ويتظاهر بطفح جلدي صعب ومميز، إنه مرتبط بالجدري، ولكنه عادة ما يكون أكثر اعتدالًا، خاصة سلالة غرب إفريقيا من الفيروس التي تم تحديدها في حالة أمريكية، والتي يبلغ معدل الوفيات فيها حوالي 1%، وقال المسؤول، إن معظم الناس يتعافون تمامًا في غضون أسبوعين إلى 4 أسابيع.

ما الذي يهتم به خبراء الصحة؟

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حالات التفشي الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن غير نمطية، لأنها تحدث في البلدان التي لا ينتشر فيها الفيروس بانتظام، يسعى العلماء إلى فهم أصل الحالات الحالية وما إذا كان أي شيء يتعلق بالفيروس قد تغير، تم اكتشاف معظم الحالات المبلغ عنها حتى الآن في المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال، كانت هناك أيضًا حالات في كندا وأستراليا، وتم تأكيد حالة واحدة من جدري القرود في بوسطن، حيث قال مسؤولو الصحة العامة إنه من المحتمل ظهور المزيد من الحالات في الولايات المتحدة.

أعرب مسؤولو منظمة الصحة العالمية عن قلقهم من احتمال ظهور المزيد من الإصابات مع تجمع الناس في المهرجانات والحفلات والعطلات خلال أشهر الصيف المقبلة في أوروبا وأماكن أخرى.

كيف يمكن حماية الناس من العدوى؟

بدأت المملكة المتحدة في تلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قد يكونون في خطر أثناء رعاية المرضى بلقاح الجدري، والذي يمكن أن يقي أيضًا من جدري القردة، تقول حكومة الولايات المتحدة إن لديها لقاحًا كافيًا للجدري مخزّنًا في مخزونها الوطني الاستراتيجي (SNS) لتطعيم جميع سكان الولايات المتحدة.

قال متحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية في بيان إن هناك أدوية مضادة للفيروسات للجدري يمكن استخدامها أيضًا لعلاج جدري القرود في ظل ظروف معينة.

على نطاق أوسع، يقول مسؤولو الصحة أنه يجب على الأشخاص تجنب الاتصال الشخصي الوثيق مع شخص مصاب بمرض طفح جلدي أو مريض، يجب على الأشخاص الذين يشتبهون في إصابتهم بجدرى القرود عزلهم وطلب الرعاية الطبية.

قالت أنجيلا راسموسن، عالمة الفيروسات في منظمة اللقاحات والأمراض المعدية بجامعة ساسكاتشوان في كندا: "الفيروسات ليست شيئًا جديدًا ومتوقعًا".

أضافت راسموسن، إن عددًا من العوامل، بما في ذلك زيادة السفر العالمي بالإضافة إلى تغير المناخ، قد عجلت من ظهور وانتشار الفيروسات، موضحة، إن العالم أيضًا في حالة تأهب أكبر لأي تفشي جديد من أي نوع في أعقاب جائحة كورونا.