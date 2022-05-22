شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تتوقع ظهور المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تتوقع تحديد المزيد من حالات الإصابة بمرض جدري القرود في الوقت الذي توسع فيه المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وكالة الأمم المتحدة، إنه حتى يوم السبت، تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة و 28 حالة يشتبه بإصابتها بجدر القرود من 12 دولة عضو غير متوطنة للفيروس، مضيفة أنها ستقدم مزيدًا من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للدول حول كيفية التخفيف. انتشار جدرى القرود.

وأضافت الوكالة، أن "المعلومات المتاحة تشير إلى أن انتقال العدوى من إنسان لآخر يحدث بين أشخاص على اتصال جسدي وثيق مع الحالات التي تظهر عليها أعراض".

يعد جدرى القرود من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا. ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبيًا من خلال تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة.

"ما يبدو أنه يحدث الآن هو أنه قد وصل إلى السكان كشكل جنسي ، كشكل فى الأعضاء التناسلية، وينتشر مثل الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، مما أدى إلى تضخيم انتقاله في جميع أنحاء العالم،

قال هيمان أخصائي الأمراض المعدية، إن لجنة دولية من الخبراء اجتمعت عبر مؤتمر الفيديو للنظر في ما يلزم دراسته حول تفشي المرض وإبلاغه للجمهور، بما في ذلك ما إذا كان هناك أي انتشار بدون أعراض، ومن هم الأكثر عرضة للخطر، والطرق المختلفة للانتقال.

وقال إن الاجتماع انعقد "بسبب إلحاح الوضع". اللجنة ليست هي المجموعة التي قد تقترح إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وهي أعلى شكل من أشكال التنبيه لمنظمة الصحة العالمية، والتي تنطبق على جائحة كورونا.

وأكد، أن الاتصال الوثيق هو الطريق الرئيسي لانتقال المرض، لأن الآفات النموذجية للمرض معدية للغاية، على سبيل المثال، الآباء والأمهات الذين يعتنون بأطفال مرضى معرضون للخطر، وكذلك العاملون الصحيون، ولهذا السبب بدأت بعض البلدان في تلقيح فرق علاج مرضى جدري القرود باستخدام لقاحات الجدري، وهو فيروس مرتبط به، تم تحديد العديد من الحالات الحالية في عيادات الصحة الجنسية.

يشير التسلسل الجيني المبكر لعدد قليل من الحالات في أوروبا إلى وجود تشابه مع السلالة التي انتشرت بطريقة محدودة في بريطانيا وإسرائيل وسنغافورة في عام 2018.

واوضح، هيمان إنه "من المعقول بيولوجيًا" أن الفيروس كان ينتشر خارج البلدان التي يتوطن فيها الفيروس، لكنه لم يؤد إلى تفشي كبير نتيجة لإغلاق كورونا والتباعد الاجتماعي وقيود السفر، مشددا على أن تفشي جدري القرود لا يشبه الأيام الأولى لوباء كورونا لأنه لا ينتقل بسهولة.

وأضاف، إن أولئك الذين يشتبهون في تعرضهم أو الذين تظهر عليهم أعراض بما في ذلك الطفح الجلدي والحمى، يجب عليهم تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، مؤكدا إن "هناك لقاحات متاحة لكن الرسالة الأهم هي أنه يمكنك حماية نفسك".