شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر أبرز أسباب الإصابة بالفشل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفشل الكلوي يعني أن إحدى الكليتين أو كليهما لم تعد قادرة على العمل بشكل جيد من تلقاء نفسها و في بعض الأحيان، يكون الفشل الكلوي مؤقتًا ويأتي بسرعة في أحيان أخرى، تكون حالة مزمنة يمكن أن تسوء ببطء على مدى فترة طويلة.

قد يبدو الفشل الكلوي خطيرًا ، وهو كذلك لكن العلاجات مثل غسيل الكلى وزرع الكلى تساعد العديد من الأشخاص الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى على الاستمرار في عيش حياة مُرضية.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic فأن للكلى وظائف عديدة من أهم هذه العوامل مساعدة جسمك على التخلص من السموم ترشح الكلى الدم وتخرج الفضلات من جسمك في البول.

ما الذي يسبب الفشل الكلوي؟

أكثر أسباب الفشل الكلوي شيوعًا هي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم في بعض الأحيان ، يحدث الفشل الكلوي بسرعة بسبب سبب غير متوقع.

عندما تفقد الكلى وظيفتها يسمى ذلك بالفشل الكلوي الحاد (أو إصابة الكلى الحادة)، و غالبًا ما يكون هذا النوع من الفشل الكلوي مؤقتًا، و يمكن أن تشمل الأسباب الشائعة للفشل الكلوي الحاد ما يلي:

-أمراض الكلى المناعية الذاتية.

-أدوية معينة.

-الجفاف الشديد.

-انسداد المسالك البولية.

-أمراض جهازية لا يمكن السيطرة عليها مثل أمراض القلب أو الكبد.

عادة لا يحدث الفشل الكلوي بين عشية وضحاها و يشير مرض الكلى المزمن إلى مجموعة من الحالات الصحية التي تؤثر على كفاءة عمل الكليتين بمرور الوقت إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي مرض الكلى المزمن إلى الفشل الكلوي.

أكبر أسباب الفشل الكلوي من أمراض الكلى المزمنة هي:

-مرض السكري: يمكن أن يؤدي مرض السكري غير الخاضع للسيطرة إلى مستويات السكر في الدم غير المنضبط. يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم باستمرار إلى تلف أعضاء الجسم ، بما في ذلك الكلى.

-ارتفاع ضغط الدم: يعني ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) أن الدم ينتقل عبر الأوعية الدموية في الجسم بقوة متزايدة بمرور الوقت ، يمكن أن تؤدي مستويات ضغط الدم المرتفعة غير المعالجة إلى إتلاف أنسجة الكلى.

تشمل الأسباب الأخرى لأمراض الكلى المزمنة ما يلي:

-مرض الكلى المتعدد الكيسات ، وهو حالة وراثية حيث تنمو الأكياس (الأكياس المملوءة بالسوائل) داخل الكليتين.

-أمراض الكبيبات ، مثل التهاب كبيبات الكلى ، والتي تؤثر على مدى قدرة الكلى على تصفية الفضلات.

-الذئبة وأمراض المناعة الذاتية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على أجهزة الجسم المتعددة.