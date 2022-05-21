شكرا لقرائتكم خبر عن قشرة الرأس.. تعرف على أسبابها وطرق الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العناية بالشعر هو جزء لا يتجزأ من الصحة الشاملة والرفاهية، ولكن هل عانيت من قبل من حكة في فروة الرأس؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فيمكنك فهم مستوى الانزعاج وعدم الراحة الذي يجب على المرء أن يمر به لإبعاد المشكلة، بجانب ذلك تسبب القشرة الحكة المستمرة.

أسباب قشرة الرأس

تُعرف الحالة التي يتميز بها تقشر فروة الرأس باسم قشرة الرأس، وفيما يلي بعض أسباب ظهور قشرة الرأس:

الأمراض الجلدية مثل الزهم التهاب الجلد والأكزيما، أو الصدفية

جفاف الجلد

رد فعل لمنتجات العناية بالشعر

البشرة الدهنية المفرطة

كيفية منع قشرة الرأس

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من مشاكل قشرة الرأس وفقا لموقع " WEBMD":

اغسل شعرك بالماء وتجنب الاعتماد على الشامبو الجاف، اختر الشامبو المضاد للقشرة لتقليل مشاكل قشرة الرأس.

اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يمكن أن يعزز صحة الشعر.

يمكنك تجربة العلاجات المنزلية لقشرة الرأس مثل خل التفاح والصبار والزبادي وما إلى ذلك.

استخدم مقشرات فروة الرأس ولكن تأكد من أنها ليست كاشطة.

استشر طبيب أمراض جلدية أو اختصاصي علاج الشعر لتحديد أفضل علاج لشعرك.