فوائده الطبية مذهلة.. إليكم أبرز الطرق لاستخدام “الصمغ العربي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 10:22 مساءً - الصمغ العربي الاسم العلمي : (Sengalia Senegal) هو المادة التي تنتجها شجرة الأكاسيا (Acacia)، ويُعد مصدرًا غنيًا للألياف الغذائية الذائبة في الماء، ويطلق عليه أكاسيا سينغال (Acacia senegal) أو أكاسيا سيال (Acacia seyal).

وهو خليط من بروتين سكري وسكريات متعددة. وهو مصدر لسكريات أرابينوز والريبوز، وكلاهما تم اكتشافه لأول مرة وفصله من الصمغ العربي، وتمت تسميتهما به.

يتم حصاد الصمغ من الأشجار البرية تجاريا في جميع أنحاء الساحل من السنغال والسودان وتشاد إلى الصومال، على الرغم من أنه قد تم زراعتها تاريخيا في السعودية وغرب آسيا.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، إليكم أهم المعلومات حول طريقة استخدام الصمغ العربي في الآتي:

يتم خلط ملعقة كبيرة من مسحوق الصمغ العربي مع 248 غرام من السائل على الأقل، مثل: الماء، أو العصير، أو الحساء.

يجب التأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم لتقليل خطر الإصابة بالإمساك نظرًا لاحتواء الصمغ على نسبة عالية من الألياف.

يفضل البدء بكمية صغيرة من المسحوق وزيادتها تدريجيًا للوصول إلى الجرعة الموصى بها؛ لأنه قد يؤدي تناول الكثير من الألياف بسرعة كبيرة إلى الشعور بألم في البطن أو انتفاخ أو إمساك.

يساعد صب شاي الأكاسيا على الجروح في وقف النزيف الغزير وتعقيم الجرح من البكتيريا.

ويجدر التنويه إلى عدم الاعتماد على المكملات الغذائية للحصول على الألياف، لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يساعد على تلبية الاحتياجات اليومية للشخص من الألياف وتوفير العناصر الغذائية الأخرى.

وصفات تحتوي على الصمغ العربي

بعد التعرف على طريقة استخدام الصمغ العربي إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام الصمغ العربي في المطبخ، وهي:

1. تحضير الكيك

يساعد الصمغ العربي الكيك على الارتفاع والانتفاخ وتشكيل قوام إسفنجي.

ويُستخدم حوالي خمسة غرامات من مسحوق الصمغ العربي لكل ثلاث بيضات.

2. تحضير المخبوزات

يُضاف الصمغ العربي للمخبوزات لإعطائها اللون اللامع.

وذلك عن طريق مزج حوالي 10 ملليلتر أي 2 ملعقة صغيرة من الصمغ العربي مع 60 ملليلتر من الماء.

3. الأطعمة الجاهزة

يُضاف الصمغ العربي على بعض الأطعمة الجاهزة، مثل: حبوب الإفطار، والحلويات، والمشروبات، والمخبوزات، ومنتجات الألبان كالآيس كريم.

تخزين الصمغ العربي

يفضّل تخزين الصمغ العربي غير المفتوح في مكان جاف وبارد بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، حيث يمكن الاحتفاظ به ما دام غير مفتوح لمدة تصل إلى عامين.

وبمجرد فتح الصمغ العربي يجب تخزينه في الثلاجة في مرطبان محكم الإغلاق لمدة ستة أشهر، ويمكن إضافة بضع قطرات من الكحول إلى الخليط المضاف إليه الصمغ العربي لزيادة مدة صلاحيته.

الآثار الجانبية لاستخدام الصمغ العربي

بعد معرفة طريقة استخدام الصمغ العربي يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي شكل من أشكال الصمغ العربي، إذ قد يسبب الصمغ العربي بعض المشاكل لبعض الأشخاص وخاصةً عند استهلاكه بكميات كبيرة، وتشمل:

التفاعل مع بعض الأدوية، مثل: المضادات الحيوية فقد يمنع الصمغ العربي امتصاص بعض أنواع المضادات الحيوية.

انتفاخ البطن والغازات.

الانزعاج من الطعم اللزج للصمغ العربي في الفم.

الشعور بالغثيان في الصباح الباكر.

الإسهال الخفيف أو الإمساك.

عسر الهضم.

ويمكن الحد من الآثار الجانبية للصمغ العربي عن طريق تناول كمية أقل بكثير من الجرعة اليومية القصوى التي تصل إلى 30 غرامًا في اليوم، حيث أن معظم الوصفات تتطلب جرعة قليلة وهي 10 غرام فقط.