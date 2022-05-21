شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج المائي.. يمكن أن يفعل المعجزات فى تقليل أعراض ما بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختلف الفيروس التاجي كورونا شديد العدوى، عن فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى في أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر قد يحدث في أي مكان من يومين إلى 10 أيام قبل أن يصبح الفرد مصابًا بالمرض .

يختلف مدى شدة المرض بين العدوى بدون أعراض واضطراب الجهاز التنفسي العلوي الخفيف من خلال الالتهاب الرئوي الفيروسي الوخيم مع فشل الجهاز التنفسي وحتى الموت.

وفقا لموقع " healthline"، تشير التقديرات الحالية إلى أن ما يقرب من 5٪ من المصابين سيحتاجون إلى العلاج في وحدات العناية المركزة، بما في ذلك التهوية ودعم الحياة، مما يعني أن غالبية السكان المصابين بـ Covid-19 يصبحون على ما يرام مع العلاج سواء في المنزل أو في أجنحة المستشفى.

الحمى

السعال الجاف

التعب

اوجاع والآم

التهاب الحلق

إسهال

التهاب الملتحمة

صداع

فقدان حاسة التذوق أو الشم

طفح جلدي على الجلد أو تغير في لون أصابع اليدين أو القدمين

أعراض خطيرة

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس

ألم أو ضغط في الصدر

فقدان الكلام أو الحركة

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لـ Covid-19 ما يلي:أعراض أقل شيوعًاأعراض ما بعد كورونا

تظهر على الأشخاص الذين أصيبوا بـ بفيروس كورونا علامات التعب المنهك ، والتي قد تستمر لعدة أسابيع وحتى أشهر بعد الشفاء، على الرغم من أن الاختبارات لم تعد تشير إلى أنهم مصابون بالفيروس ، إلا أن معظمهم ما زالوا يعانون من أعراض التعب والسعال المتقطع لعدة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر بعد ذلك. حتى أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة يتفاجأون من التعافي البطيء إلى الوضع الطبيعي "الصحي".

أيضا يمكن أن يؤثر الفيروس على الدماغ مسبباً التهابًا عصبيًا لعدة أجهزة في جميع أنحاء الجسم ، مما يؤدي إلى التعب المزمن.

العلاج الطبيعي لمرضى كورونا

يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي أولئك الذين تقل قوتهم ويساعدهم على البدء في التحرك أكث ، وبناء قدرتهم على التحمل تدريجيًا، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2020 ، يهدف العلاج الطبيعي لأولئك الذين يتعافون من COVID-19 إلى:

استعادة وظيفة العضلات

استعادة قدرة التنفس الوظيفية

تقليل احتمالية الإصابة بحالات الصحة العقلية التي قد تحدث نتيجة محدودية الحركة

تمكين الناس من العودة إلى حياتهم الطبيعية

أحد أنواع العلاج الطبيعى هو العلاج المائى الذى أثبت وفقا لإخصائى العلاج الطبيعى أنه يحدث العجائب في علاج المرضى الذين يعانون من أعراض ما بعد Covid-19 من التعب ، ومشاكل التنفس ، والضيق ، وما إلى ذلك. خواص الماء مثل الكتلة والوزن والكثافة والجاذبية النوعية والطفو والضغط الهيدروستاتيكي والتوتر السطحي والانكسار واللزوجة.

كيف يساعد العلاج المائي في تقليل أعراض ما بعد كورونا

تتضمن بعض فوائد ممارسة العلاج المائي في فترة التعافي بعد كورونا ما يلي: