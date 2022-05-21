شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى علامات مرض جلوكوما العين؟.. صداع مستمر ورؤية مشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجلوكوما هي مجموعة من الحالات التي تضر العصب البصري الخاص بالعيون، وعادة ما يكون نتيجة ارتفاع ضغط غير طبيعي داخل عينك.

على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي عمر، إلا أنه أحد الأسباب الرئيسية للإصابة هم كبار السن (فوق 60)، وفقا لموقع " healthline"، للجلوكوما عدة أنواع.

علامات الجلوكوما

لا يوجد علاج للجلوكوما ولا يمكن الوقاية منه، ومع ذلك، فإن أفضل الممارسات هي اكتشافه مبكرًا لبدء العلاج في الوقت المناسب والمساعدة في منعه من التصاعد، تشمل بعض علامات الجلوكوما ما يلي:

عيون حمراء:

هذه علامة شائعة يمكن أن تحدث بسبب عوامل مختلفة، غالبًا ما تكون وضيعة وتافهة، ومع ذلك، لا يجب تجاهل الاحمرار المستمر لأنه يمكن أن يكون علامة على الجلوكوما.

رؤية الهالة:

يمكن أن يكون ظهور الرؤية الشبيهة بالهالة علامة على الجلوكوما ويجب عدم إغفاله.

رؤية مشوشة:

عدم القدرة على الرؤية بوضوح ليس أبدًا علامة جيدة، إذا كانت رؤيتك ضبابية مؤخرًا، فقم بفحص عينيك لأنها قد تكون علامة على الجلوكوما.

مشاكل في الجهاز الهضمي:

هل تعلم أن الانزعاج الهضمي يمكن أن يكون علامة على الجلوكوما؟ على الرغم من أن هذا يبدو غريبًا، فقد يشير الغثيان ومشاكل المعدة وما إلى ذلك إلى مضاعفات العين.

صداع مستمر:

يجب عدم التغاضي عن أي ألم حول العين أو الصحة، في بعض الحالات ، يمكن أن يكون علامة على الجلوكوما.