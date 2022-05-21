التهاب الكبد يواصل انتشاره.. وفاة طفل سادس في أميركا

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 4:44 مساءً

يواصل التهاب الكبد الغامض انتشاره بين الأطفال في مناطق مختلفة من العالم، وتصاحب هذا الانتشار مخاوف من تطوّره فيما لا يزال يحصد عددًا من الأرواح.

وفي آخر التطورات، أعلن مسؤولو الصحة الأميركية، أمس الجمعة، عن وفاة طفل آخر جراء تفشي مرض التهاب الكبد الغامض، ما يرفع الحصيلة الوطنية إلى ستة.

وكشف نائب مدير الأمراض المعدية في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، عن الوفاة في مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أنه تم الإبلاغ عنها بعد يوم من تحديث الوكالة لعدد الحالات، فيما لم يتم الكشف عن مكان الوفاة أو عمر الطفل.

وتشهد الولايات المتحدة الأميركية أكبر عدد من الوفيات حتى الآن، وأبلغت إندونيسيا عن خمس حالات وفاة فيما أُعلن عن حالة وفاة واحدة في كل من فلسطين وأيرلندا، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ورُصد حوالي 180 حالة التهاب الكبد في 35 ولاية، مع احتمال اكتشاف المرض في المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان، كما تم إجراء 15 عملية زراعة كبد.

أمّا على الصعيد العالمي، فقد رُصد أكثر من 500 حالة متفشية معظمها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتعود دقة تلك الأرقام إلى أن البلدين لديهما أنظمة مراقبة أفضل.

الى ذلك، أفاد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأنّ عدوى الفيروس الغدي، التي يمكن أن تسبب نزلات البرد، كانت الفرضية الرئيسية لسبب المرض، على الرغم من أنهم ما زالوا يحققون في ما إذا كانت عدوى فيروس كورونا قد لعبت دورًا.

واستبعدوا جميعًا النظريات التي تشير إلى أن طفرة في الفيروس قد تسبب المرض، أو أنه قد يكون بسبب التعرض للكلاب الأليفة، حيث لا يوجد دليل على أن لقاح كوفيد يسبب التهاب الكبد، كما تم استبعاد الأسباب المعتادة لفيروسات التهاب الكبد A و B و C و D و E.

ولا تزال الحالات تصيب الأطفال الذين تبلغ أعمارهم حوالي عامين و”منتشرة جغرافيا” في جميع أنحاء البلاد. ومن بين 180 تم الإبلاغ عنها حتى الآن، حوالي 13 (7%) تعود إلى الأسبوعين الماضيين، والباقي يعود إلى سبعة أشهر.