شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية:جدري القرود يوجد حاليا فى 11 دولة واكتشاف 80 حالة مؤكدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، انها تعمل وشركاؤها على فهم أفضل لمدى انتشار مرض جدري القرود وسببه، موضحة أن الفيروس مستوطن في بعض مجموعات الحيوانات في عدد من البلدان، مما يؤدي إلى تفشي المرض في بعض الأحيان بين السكان المحليين والمسافرين، الفاشيات الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها في 11 دولة حتى الآن غير نمطية، لأنها تحدث في البلدان غير الموبوءة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك حوالي 80 حالة مؤكدة حتى الآن، و 50 تحقيقا معلقا، من المرجح أن يتم الإبلاغ عن المزيد من الحالات مع توسع المراقبة، حيث تعمل المنظمة مع البلدان المتضررة وغيرها لتوسيع نطاق مراقبة المرض للعثور على الأشخاص الذين قد يتأثرون ودعمهم، ولتقديم إرشادات حول كيفية إدارة المرض.

وأضافت، نواصل عقد اجتماعات للخبراء والمجموعات الاستشارية التقنية (مثل اجتماع اليوم للمجموعة الاستشارية الإستراتيجية والتقنية حول الأخطار المعدية مع إمكانية انتشار الأوبئة "STAG-IH" لتبادل المعلومات حول المرض واستراتيجيات الاستجابة.

تواصل منظمة الصحة العالمية تلقي تحديثات بشأن حالة الفاشيات الجارية في البلدان الموبوءة.

وأكدت المنظمة، ينتشر جدري القرود بشكل مختلف عن كورونا وتشجع منظمة الصحة العالمية الناس على البقاء على اطلاع من مصادر موثوقة، مثل السلطات الصحية الوطنية، بشأن مدى انتشار الفاشية في مجتمعاتهم (إن وجدت)، والأعراض والوقاية.

مع انتشار جدرى القرود من خلال الاتصال الوثيق، يجب أن تركز الاستجابة على الأشخاص المتضررين وعلى اتصالاتهم الوثيقة، موضحة، إن الأشخاص الذين يتعاملون بشكل وثيق مع شخص مُعدٍ أكثر عرضة للإصابة بالعدوى: وهذا يشمل العاملين الصحيين وأفراد الأسرة والشركاء الجنسيين.

وقالت المنظمة، لا يُقبل على الإطلاق وصم مجموعات من الناس بسبب مرض ما، يمكن أن يكون عائقا أمام إنهاء تفشي المرض لأنه قد يمنع الناس من التماس الرعاية، ويؤدي إلى انتشار غير مكتشفة، مع تطور الوضع، ستواصل منظمة الصحة العالمية تقديم تحديثات نتعرف عليها أكثر.

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