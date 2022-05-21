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قبل ما تفكر تأكلها كل يوم.. اعرف أضرار زبدة الفول السودانى

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القاهرة - سامية سيد - زبدة الفول السوداني جزء من الوجبات الخفيفة المفضلة لدى كثير من الأشخاص ، وبالرغم من الفوائد الصحية لتناولها ، فمن الممكن أن تتسبب جرعتك اليومية من الفول السودانى في بعض الآثار الجانبية السلبية ، وفى السطور القادمة سنوضح لك ماذا يحدث لجسمك عند تناولها وفقا لما نشره موقع"eatthis".

1 -تسبب ارتداد الحمض:

تناول الكثير من زبدة الفول السوداني يمكن أن يؤدي إلى ظهور أو تهيج اضطراب الارتجاع الحمضي المعمم ، والمعروف أيضًا باسم الارتجاع المعدي المريء هو اضطراب في الجهاز الهضمي يحدث عندما تتدفق عصائر المعدة الحمضية أو الطعام والسوائل إلى المريء من المعدة ، مما يتسبب في إحساس بالحرقان وارتداد الحمض.

2 - تحتوى على الدهون غير الصحية:

زبدة الفول السوداني هي مصدر كبير للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة الصحية ومع ذلك ، تميل بعض العلامات التجارية إلى تعبئة زيوت إضافية ، مثل زيت النخيل أو الزيوت النباتية المهدرجة بالكامل ، في وعاء زبدة الفول السوداني ، والذي يساهم في إضافة الدهون المشبعة إلى نظامك الغذائي.

3 - استهلاكك للسكريات المضافة:

بعض هذه العلامات التجارية نفسها التي تضيف الزيوت إلى زبدة الفول السوداني قد تتسلل أيضًا إلى السكريات المضافة إلى منتجاتها،  8 جرامات من السكر لكل ملعقتين كبيرتين قد تسبب في زيادة الوزن والإصابة ببعض الأمراض .

 

4 -قد تحتوى على نوع خطير من العفن:

ومن الغريب أن زبدة الفول السوداني يمكن أن تحتوي على مادة مسرطنة تسمى الأفلاتوكسينات  الموجودة في قالب يسمى الرشاشيات، ينمو الفول السوداني تحت الأرض ويميل إلى الاستعمار بواسطة العفن ، ومع ذلك ، فقد أظهرت بعض الأبحاث أن تحويل الفول السوداني إلى زبدة الفول السوداني يمكن أن يقلل من مستويات الأفلاتوكسين بنسبة تصل إلى 89٪.

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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