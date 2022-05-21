شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تفكر تأكلها كل يوم.. اعرف أضرار زبدة الفول السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زبدة الفول السوداني جزء من الوجبات الخفيفة المفضلة لدى كثير من الأشخاص ، وبالرغم من الفوائد الصحية لتناولها ، فمن الممكن أن تتسبب جرعتك اليومية من الفول السودانى في بعض الآثار الجانبية السلبية ، وفى السطور القادمة سنوضح لك ماذا يحدث لجسمك عند تناولها وفقا لما نشره موقع"eatthis".

1 -تسبب ارتداد الحمض:

تناول الكثير من زبدة الفول السوداني يمكن أن يؤدي إلى ظهور أو تهيج اضطراب الارتجاع الحمضي المعمم ، والمعروف أيضًا باسم الارتجاع المعدي المريء هو اضطراب في الجهاز الهضمي يحدث عندما تتدفق عصائر المعدة الحمضية أو الطعام والسوائل إلى المريء من المعدة ، مما يتسبب في إحساس بالحرقان وارتداد الحمض.

2 - تحتوى على الدهون غير الصحية:

زبدة الفول السوداني هي مصدر كبير للأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة الصحية ومع ذلك ، تميل بعض العلامات التجارية إلى تعبئة زيوت إضافية ، مثل زيت النخيل أو الزيوت النباتية المهدرجة بالكامل ، في وعاء زبدة الفول السوداني ، والذي يساهم في إضافة الدهون المشبعة إلى نظامك الغذائي.

3 - استهلاكك للسكريات المضافة:

بعض هذه العلامات التجارية نفسها التي تضيف الزيوت إلى زبدة الفول السوداني قد تتسلل أيضًا إلى السكريات المضافة إلى منتجاتها، 8 جرامات من السكر لكل ملعقتين كبيرتين قد تسبب في زيادة الوزن والإصابة ببعض الأمراض .

4 -قد تحتوى على نوع خطير من العفن:

ومن الغريب أن زبدة الفول السوداني يمكن أن تحتوي على مادة مسرطنة تسمى الأفلاتوكسينات الموجودة في قالب يسمى الرشاشيات، ينمو الفول السوداني تحت الأرض ويميل إلى الاستعمار بواسطة العفن ، ومع ذلك ، فقد أظهرت بعض الأبحاث أن تحويل الفول السوداني إلى زبدة الفول السوداني يمكن أن يقلل من مستويات الأفلاتوكسين بنسبة تصل إلى 89٪.