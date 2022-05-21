بيروت - نادين محمد - تنتشر تجارب عملية شد الافخاد على مواقع التواصل الاجتماعي. فالكثيرات اصبحن يلجأن الى عيادات التجميل من اجل ازالة الترهلات التي تظهر في هذه المنطقة من الجسم. لكن قبل القيام بخطوة مماثلة، من الضروري معرفة كل المعلومات اللازمة عن هذه العملية وكل التفاصيل المرتبطة بها من اجل منع حدوث الاخطاء.

عملية شد الافخاذ



تتنوع النتائج التي يمكن الحصول عليها بحسب تجارب عملية شد الافخاذ. وما ينصح به الاختصاصيون هو التعرف على كل التفاصيل والمعلومات المرتبطة بها من اجل الوصول الى نتيجة خالية من الاخطاء.

- تعتبر عملية شد الفخذين من العمليات التجميلية الشائعة. وهي تساعد على الحد من ترهل الجلد في هذه المنطقة من الجسم.

- غالباً ما تجرى للاشخاص الذين يخضعون لعملية شفط الدهون وتساعد على الحصول على قوام متناسق.

- يتم اجراء هذه العملية في القسم الداخلي من الفخذ. ولا يؤدي هذا غالباً الى ظهور الندبات الخارجية.

- لكن لكي تنتهي هذه العملية بنجاح من الضروري ان يتسم جلد هذه المنطقة بالمرونة.

- يمكن اللجوء الى هذا النوع من العمليات في بعض الحالات مثل تراكم الدهون الضارة الزائدة في منطقة الفخذين وترهل جلدهما، ارتخاء عضلاتهما فضلاً عن ظهور علامات السيلوليت وتمدد الجلد عليهما.

تجارب شد الافخاذ



تتعدد تجارب عملية شد الافخاذ وغالباً ما يتم الحصول على النتيجة المطلوبة. وهو ما يظهر من خلال بعض الشهادات.

شيلاء ب. 37 عاماً

بعد ولادة طفلي الثالث تبين اني اكتسبت الكثير من الوزن. وهو ما ظهر من خلال مناطق عدة لدي وخصوصاً الفخذين. جربت عدداً من الوصفات الطبيعية التي يمكن ان تساعد على شد الجلد وحرق الدهون، الا انني كنت احصل على نتيجة مؤقتة تستمر لمدة ساعة ونصف أو ساعتين على الاكثر.

لذا استشرت الطبيبة وقررت اللجوء الى عملية جراحية. وخلالها لم اشعر بأي ألم لأنني خضعت للتخدير العام. امضيت بعض الوقت في المستشفى قبل ان اعود الى المنزل واتابع مرحلة النقاهة. وبدأت النتائج بالظهور في وقت قصير ولاحظت ان الجلد اصبح مشدوداً بشكل رائع.

منيرة ق. 30 عاماً



منذ سنوات قليلة اكتسبت الكثير من الوزن حيث وصل الى 97 كيلوغراماً. وبالطبع تراكمت الدهون لدي في منطقة الفخذين. ونظراً الى شعوري الشديد بالانزعاج، والى جانب اتباعي نظاماً غذائياً صحياً لخسارة الوزن، قررت الخضوع لعملية شد الافخاذ بعد شفط الدهون. واخترت لهذه الغاية طبيبة اختصاصية. لكن في البدء لم تسر الامور على ما يرام. فقد ظهر التورم في المنطقة الداخلية من الفخذين. لذا دعتني الطبيبة الى تناول المضادات الحيوية لمدة 21 يوماً. وبعد هذا ظهرت الندوب على الجلد. لذا ارى ان تجربتي لم تكن ناجحة بشكل تام.





ليلى ع. 42 عاماً



منذ مرحلة المراهقة اعاني من عدم تناسق بين اقسام جسمي. فقد كنت نحيفة الخصر مع افخاذ عريضة. لذا فكرت في تنحيفها وشد جلدها. وطلبت المساعدة من طبيب اثق به. واجرى لي الاخير عملية شفط الدهون بالليزر خلال جلسات عدة. وبعد هذا انتقل الى المرحلة التالية، اي اجراء جراحة لشد الفخذين. وبعد انتهائه منها طلب مني تناول بعض المسكنات. ولم اعان من اي اعراض جانبية مزعجة رغم ظهور بعض التورم الذي زال في غضون يومين فقط. وبالفعل حصلت على النتيجة التي اريد بسرعة. الا انني واظبت بعد هذا على ممارسة التمارين الرياضية المفيدة.

فداء ر. 53 عاماً



مع مرور السنوات بدأ الترهل يظهر في منطقة الفخذين لدي، علماً انني لا امارس التمارين الرياضية. لذا اطلعت على تجارب عملية شد الافخاذ. وتحدثت بشأنها الى الطبيب الاختصاصي. واشار الاخير الى ان هذه العملية الجراحية آمنة وانها قد تسبب بعض الاعراض الجانبية البسيطة فقط. وبالفعل صدق وتمكنت من الحصول على النتيجة المطلوبة وبات مقاسي اصغر بدرجات وهو ما دلت عليه ملابسي.



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