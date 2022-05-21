رجيم البرقوق الاخضر الجنارك للربيع 

بيروت - نادين محمد - لا شك في ان الكثيرات سيجربن رجيم البرقوق الاخضر او الجنارك والجرانك. فمن المعروف ان هذا النوع من الفاكهة يحظى بشعبية واسعة في اوساط البنات والنساء. ويعود السبب الى طعمه الحامض اللذيذ. وستفرح هؤلاء اذا علمن انه يحتوي على الكثير من الفوائد. بل من الممكن الاستعانة به من اجل حرق الدهون الزائدة في اطار نظام غذائي صحي يساعد على انقاص الوزن.

فوائد البرقوق الأخضر



قبل معرفة كيفية تطبيق رجيم البرقوق الاخضر الجنارك لخسارة الوزن في فصل الربيع، من الافضل اولاً التعرف على ابرز الفوائد التي يمكن الحصول عليها بعد تناوله بطريقة صحية.

- تحتوي هذه الفاكهة الربيعية على نسبة مهمة من الفيتامين C الذي يساهم في تقوية عمل الجهاز المناعي.

- تعتبر الجنارك مصدراً مهماً للألياف. لذا ينصح بتناولها من اجل تحسين عمل القولون وتسريع عملية الهضم ومنع حدوث الامساك.

- من خلال تناولها يمكن تزويد الجسم بالفيتامينين A وK كما بالعديد من المعادن المهمة مثل الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور الى جانب البروتين.

- يساهم تناول الجنارك في الحفاظ على صحة الاسنان واللثة وفي جعلها اكثر صلابة. كما يمكنه الحد من نزيف اللثة.

- في حال تناول هذ الفاكهة بانتظام مع اعتماد نظام غذائي صحي، يمكن الحصول على افضل النتائج. فهي تتمتع بخصائص تحفز عملية حرق الدهون الضارة.

- ومن فوائدها ايضاً انها تساهم في الحد من اعراض الاضطرابات التنفسية مثل الربو وامراض الرئة والسعال.

برنامج رجيم البرقوق



ليس من الصعب تطبيق رجيم البرقوق الاخضر لخسارة الوزن في الربيع. فهو يقوم على اتباع هذا البرنامج.

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الفطور



3 حبات من البرقوق الاخضر، كوب من ماء الشرب او من القهوة او الشاي من دون سكر، بيضة مسلوقة، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم، قطعة صغيرة من الخبز المخصص للرجيم.

الغداء



3 حبات من البرقوق الاخضر، كوب كبير من الماء، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار من دون ملح، سلطة خضار مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون.

العشاء



3 حبات من البرقوق الاخضر، كوب من الماء او من الحليب الخالي من الدسم من دون سكر او كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

ومن اجل تحقيق افضل النتائج من خلال تطبيق رجيم البرقوق الاخضر في الربيع، من المهم الحرص على اتباع هذه النصائح الاساسية.

- عدم تناول المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على السكر.

- استشارة الطبيب الاختصاصي قبل تطبيق الرجيم في حال المعاناة من ارتفاع مستوى السكر او الضغط او من اي من امراض القلب والشرايين.

- من المفيد تناول هذا النوع من الفاكهة قبل مواعيد الوجبات الاساسية او في الفترات الفاصلة بينها. والافضل في هذه الحالة انتظار مرور ساعتين قبل مواعيد انتهاء الوجبات الاساسية.

- ومن الضروري ايضاً واثناء اتباع الرجيم البرقوق في الربيع الحرص يومياً على شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين او 8 اكواب من الماء يومياً.

