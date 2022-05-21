شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاص الوزن أهمها.. فوائد صحية مذهلة لماء بذور الشيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذور الشيا هي بذور صغيرة سوداء وبيضاء معروفة بغناها بالعناصر الغذائية مثل البروتين والألياف، عندما تسقط بذور الشيا في الماء ، فإنها تمتص السائل، قدرتها على الامتصاص مثيرة للإعجاب لدرجة أن بذور الشيا يمكن أن تصل إلى 12 ضعف حجمها الأصلي عند نقعها، أصبحت مياه بذور الشيا شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مشروب بسيط يستخدمه بعض الناس للمساعدة في درء الجوع ودعم أهداف إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع "healthline".

تتمتع بذور الشيا بالعديد من الفوائد الصحية المدعومة بالبحوث، لذا يمكن أن تكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي، إنها مصدر جيد للألياف والبروتين والدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة. تحتوي أيضًا على العديد من المغذيات الدقيقة المهمة:

الكالسيوم

حديد

المغنيسيوم

الفوسفور

الزنك

فيتامينات ب

6 فوائد صحية لبذور الشيا والماء:

تساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم، قد يساعد مركب مضاد للأكسدة في بذور الشيا يسمى حمض الكلوروجينيك في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

يساعد في تقليل الالتهاب، مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا والتي تسمى حمض الكافيين قد توفر تأثيرات مضادة للالتهابات.

فوائد لصحة القلب، بذور الشيا غنية بالألياف وتحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية تسمى حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، والتي قد تقدم فوائد لصحة قلبك.

دعم صحة العظام، قد يلعب ALA أيضًا دورًا في دعم عظام قوية وصحية .

ضبط سكر الدم، هناك أيضًا بعض الأبحاث التي تُظهر أن بذور الشيا قد تساعد في دعم الإدارة الصحية لسكر الدم.

الفوائد المحتملة للبشرة، قد تساعد الأحماض الدهنية الموجودة في بذور الشيا في تهدئة الجلد المتهيج ، كما أن شرب الماء قد يدعم ترطيب البشرة

ما هو أفضل وقت لشرب ماء بذور الشيا؟

قد يساعد شربه بعد الظهر في منعك من الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم ، وشربه في المساء يمكن أن يساعد في تقليل شهيتك قبل النوم.

ومع ذلك ، إذا كنت جائعًا ولم تأكل منذ فترة ، ففكر في تزويد جسمك بالوقود بوجبة غنية بالعناصر الغذائية بدلاً من ملء ماء بذور الشيا.

هل يمكن أن يساعد ماء بذور الشيا في إنقاص الوزن؟

السبب الرئيسي وراء جذب بذور الشيا الانتباه لفقدان الوزن هو قدرتها على تعزيز الشعور بالامتلاء ، وذلك بفضل قدرتها على الامتصاص المذهلة، بعد تناول ماء بذور الشيا ، ستستمر البذور الرطبة في التوسع في معدتك عن طريق امتصاص الماء وعصائر المعدة، بالإضافة إلى ذلك ، تساعد الألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا على إبطاء عملية الهضم الفعلية للبذور ، مما يجعلك ممتلئًا لفترة أطول.