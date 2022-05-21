شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى النباتى للأطفال مقابل من يأكلون اللحوم.. من ينمو بشكل أسرع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزايد عدد الأشخاص الذين يتحولون إلى استهلاك النظم الغذائية النباتية في جميع أنحاء العالم، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية ، شهدنا انتشارًا متزايدًا لبدائل اللحوم النباتية ، مثل التوفو ، والسيتان ، والكورن ، والجاك فروت الأخضر وغيرها.

وفقا لموقع " healthsite" فأن الآباء الذين تحولوا إلى نظام غذائي نباتي يشجعون أيضًا أطفالهم على تناول المزيد من الأطعمة النباتية، ومع ذلك ، فقد قيمت دراسات قليلة تأثير النظم الغذائية النباتية على نمو الطفولة والحالة التغذوية.

ولكن هل سينمو الأطفال الذين يتناولون اللحوم بشكل أفضل من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا؟

وجدت دراسة نُشرت مؤخرًا في طب الأطفال، أن الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لديهم نفس مقاييس النمو والتغذية مقارنة بالأطفال الذين يتناولون وجبات غير نباتية.

ومع ذلك ، فقد كشفت أيضًا أن النظام الغذائي النباتي كان مرتبطًا باحتمالات أعلى لحالة نقص الوزن ، مما يؤكد الحاجة إلى التخطيط الغذائي الدقيق للأطفال الذين يعانون من نقص الوزن عند التفكير في النظم الغذائية النباتية.

جودة النظام الغذائي النباتي مهمة

درس الباحثون في مستشفى سانت مايكل بكندا في Unity Health Toronto النمط الغذائي (حالة نباتية أو حالة غير نباتية) لما يقرب من 9000 طفل كندي تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وثماني سنوات. كانت البيانات التي تم جمعها بين عامي 2008 و 2019.

أظهرت النتائج أن الأطفال الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا لديهم نفس متوسط ​​مؤشر كتلة الجسم (BMI) ، والطول ، والحديد ، وفيتامين د ، ومستويات الكوليسترول مقارنة بأولئك الذين تناولوا اللحوم.

لكن الباحثين وجدوا أيضًا أن الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لديهم احتمالات أعلى مرتين تقريبًا لنقص الوزن ، والذي يتم تعريفه على أنه أقل من النسبة المئوية الثالثة لمؤشر كتلة الجسم.

وأشار الباحثون إلى أن نقص الوزن مؤشر على نقص التغذية وقد يكون علامة على أن جودة النظام الغذائي للطفل لا تلبي احتياجات الطفل الغذائية لدعم النمو الطبيعي.

ومن ثم ، بالنسبة للأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، أكد الباحثون على الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية الذين يمكنهم توفير مراقبة النمو والتعليم والتوجيه لدعم نموهم وتغذيتهم.

استنتج الدكتور ماجواير ، وهو أيضًا عالم في مركز MAP للحلول الصحية الحضرية في مستشفى سانت مايكل ، أن الأنظمة الغذائية النباتية تبدو مناسبة لمعظم الأطفال.

في ملاحظتهم الختامية ، لاحظ الباحثون أن النظم الغذائية النباتية تأتي في أشكال عديدة وأن جودة النظام الغذائي الفردي قد تكون مهمة جدًا للنمو والنتائج الغذائية، أحد قيود دراستهم هو أنهم لم يقيموا جودة النظم الغذائية النباتية. وبالتالي ، شددوا على الحاجة إلى مزيد من البحث لفحص جودة النظم الغذائية النباتية في مرحلة الطفولة