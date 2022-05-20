شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب أن تتناول السمن على معدة فارغة؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن السمن مفيد للصحة العامة للإنسان، مليء بالعناصر الغذائية المعروف أنها تفيد الجلد ، وفروة الرأس ، والأعضاء الداخلية ، ولكن هل يجب تناولها على معدة فارغة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فماذا تفعل للصحة؟ وفقًا لأخصائية التغذية الهندية بهاكتي كابور ، هناك ست فوائد لتناول السمن على معدة فارغة، بحسب ما نشره موقع "indianexpress".

فوائد تناول السمنة:

1. إنه مفيد للغاية لصحة بشرتك.

2. له قوة طبيعية للتخلص من السموم يمكنها تنظيف الجهاز الهضمي .

3. يمكن أن تعمل كمادة حشو وتساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول.

4. يعزز قوة العظام لديك والقدرة على التحمل.

5. يمكن أن يحسن قوة الجهاز الهضمي عن طريق الإفراز الطبيعي للإنزيمات الصديقة للأمعاء.

6. يساعد السمن على زيادة التركيز ويساعد في نمو الدماغ.

وقالت خبيرة التغذية الهندية ، إن السمن يحسن امتصاص الأمعاء الدقيقة ويخفض درجة الحموضة الحمضية في الجهاز الهضمي، فالسمن من الأبقار هو مصدر طبيعي لمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتبطئ عملية الأكسدة، مشيرة إلى أن شرب السمن على معدة فارغة في الصباح يساعد في عملية شفاء الجسم عن طريق تحسين عملية تجديد الخلايا، لدرجة أنه يساعد حتى في إنقاص الوزن.

ذكرت خبيرة التغذية أنه وفقًا للأيورفيدا فإذا كنت تعاني من "الأمعاء البطيئة" ، فيمكنك الحصول على ملعقة صغيرة على معدة فارغة ، وحذرت من أنه "يجب تجنب الاستهلاك المفرط".