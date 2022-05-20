شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عادات يومية لتعزيز صحتك العقلية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب العديد من العوامل دورًا في الصحة العقلية، وبعضها لا يمكنك التحكم فيه، مثل الوراثة وتجارب الحياة والتاريخ العائلي.

وتساعد الصحة العقلية في تحديد كيفية تعاملك مع التوتر ، والتواصل مع الآخرين ، واتخاذ الخيارات ، كما توضح أليسون سيبونارا ، المستشارة المهنية المرخصة ومؤلفة كتاب " دليل معالج القلق " حسبما ذكر موقع healthline

و تقول سيبونارا إن رعاية صحتك العقلية يمكن أن تساعدك أيضًا في إدارة الظروف الصحية التي تزداد سوءًا بسبب الإجهاد ، مثل أمراض القلب ، وعندما تستكشف سلوكيات جديدة وتبدأ في دمجها في روتينك ، اهدف إلى تأطير هذه التغييرات على أنها لطف ذاتي وليس عقابًا للذات ، و يمكن أن يؤدي الحفاظ على موقف لطيف ولطيف تجاه نفسك إلى تحسين صحتك العقلية ونظرتك العامة بشكل أكبر بكثير من النقد والتحدث السلبي مع النفس .

وستجد أدناه 8 استراتيجيات لتعزيز الصحة العقلية المحسّنة ، جنبًا إلى جنب مع بعض الإرشادات حول طلب الدعم المهني كالتالى :

1 - احصل على نوم مريح

النوم ليس مجرد شيء غير قابل للتفاوض بشأن الصحة البدنية. كما أنه يلعب دورًا أساسيًا في الصحة العقلية.

2. قلل من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

إن استهلاك المعلومات باستمرار حول حياة الآخرين قد يتسبب في مقارنة شخص ما مع نفسه وتعزيز مشاعر تدني قيمة الذات ، مما يزيد من مشاعر القلق والاكتئاب".

3. تعزيز علاقاتك

البشر مخلوقات اجتماعية ، ويمكن أن يكون للعلاقات القوية تأثير إيجابي على صحتك العقلية بطرق مختلفة.

4 - التمارين

تقدم التمارين مجموعة من فوائد الصحة العقلية

5- تذوق الأطعمة الغنية بالمغذيات

يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة أيضًا على صحتك العقلية، لدعم الصحة العقلية المحسنة ، حاول توسيع نظامك الغذائي الحالي ليشمل الأطعمة المليئة بالعناصر الغذائية التي تعزز الحالة المزاجية مثل:

6 - خصص وقتا للراحة

في حين أن ما يشكل "الراحة" قد يختلف من شخص لآخر ، فإنه يعني عمومًا إعطاء عقلك وجسمك الفرصة للاسترخاء والاستعادة.

7 - الحصول على بعض أشعة الشمس

"الشمس هي مصدر كبير لفيتامين د ، ويمكن ان تحسن الموقف والمزاج .