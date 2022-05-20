شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء: الأطفال من سن 5 لـ11 عامًا لا يحتاجون لجرعة معززة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الأطباء من عدم وجود "دليل" على أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا يحتاجون إلى جرعة معززة من لقاح كورونا، كما يخطط القادة في إدارة الغذاء والدواء ومركز السيطرة على الأمراض لبدء طرح الجرعات على الأطفال في سن المدرسة الابتدائية في وقت مبكر.

قالت الدكتورة مونيكا غاندي، عالمة الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، لموقعDailyMail. ، إنه لا توجد دراسات تُظهر أن جرعة اللقاح الزائدة تقلل من خطر إصابة الأطفال بالعدوى المصحوبة بأعراض، ووجدت العديد من مصادر البيانات والدراسات أن الشباب معرضون بالفعل لخطر منخفض جدًا للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة.

وأضافت أنه "ليس من الواضح" ما إذا كانت أي فائدة من اللقاح تفوق المخاطر بالنسبة للفئة العمرية، بالنظر إلى الآثار الجانبية النادرة لالتهاب عضلة القلب - أو التهاب القلب - وهو أكثر احتمالاً بين الأولاد الصغار.

أعطت إدارة الغذاء والدواء (FDA) الضوء الأخضر لقاح Covid من شركة Pfizer للفئة العمرية دون استشارة لجنة الخبراء المعتادة، وستجتمع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) اليوم لتقرير ما إذا كان سيتم طرح اللقاح على الفئة العمرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه حالات كورونا اليومية الأمريكية 100000 حالة يوميًا في المتوسط ​​لأول مرة منذ أواخر فبراير، بزيادة قدرها 17 % عن الأسبوع الماضي، كما تضاعفت أرقام الحالات خلال الأسبوعين الماضيين في 11 ولاية، وفقًا للبيانات الرسمية.

وانخفضت وفيات كورونا بنسبة 10٪ مقارنة بالأسبوع الماضي إلى حوالي 339 حالة وفاة في اليوم، كما ارتفع عدد حالات دخول المستشفيات بما يقل قليلاً عن الخُمس إلى 3100 يوميًا على مستوى البلاد، لكن هذا لا يزال أقل من 15 % من الذروة في أوائل يناير، كما أن أرقام المستشفيات غير دقيقة بشكل عام ، حيث أن العديد من هؤلاء المرضى يعانون في الواقع من حالة خفيفة من الفيروس بدون أعراض ويظهرون فقط إيجابية أثناء تواجدهم.

قال غاندي لموقع DailyMail.: لا يوجد دليل على أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا يحتاجون إلى جرعة معززة من اللقاح ، ولا تظهر فائدة.

تمت الموافقة على هذا المعزز [من قبل إدارة الغذاء والدواء] لأنه تم تقييم استجابات الأجسام المضادة في 67 مشاركًا في الدراسة تلقوا جرعة معززة بعد سبعة إلى تسعة أشهر من إكمال السلسلة الأولية المكونة من جرعتين من لقاح Covid Pfizer.

زاد مستوى الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا المستجد بعد شهر واحد من إعطاء الجرعة المنشطة، ولكن لم يكن هناك تقييم لما إذا كانت اللقطة المعززة تمنع ظهور أعراض مرض كورونا أو مرض شديد، ومن المتوقع أن تزداد الأجسام المضادة بعد جرعة معززة ولكن هذا لا يترجم بالضرورة إلى فائدة سريرية."

وأضافت:" بالنظر إلى أن الشباب الذكور فأنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بتأثير ضار نادر يسمى التهاب عضلة القلب (التهاب القلب) مع لقاح mRNA ، فإن المخاطر مقابل فوائد إعطاء حقنة ثالثة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا غير واضحة من البيانات قدم.'

وقالت أيضًا إن تقديرات مركز السيطرة على الأمراض (CDC) قد أصيب ثلاثة من كل أربعة أطفال بالفعل بكوفيد ، مضيفة أن `` جرعة واحدة من اللقاح (وليس ثلاثة) لدى الأطفال الذين أصيبوا سابقًا هي الاستراتيجية الأكثر فاعلية للحصول على حماية طويلة الأمد ''.

من المقرر أن تجتمع أكبر مجموعة لقاحات في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها - اللجنة الاستشارية المستقلة لممارسات التحصين - لتقرير ما إذا كانت ستوصي أيضًا باللقاحات للفئة العمرية، وبعد ذلك ستصوت بعد ظهر اليوم على ما إذا كانت هناك حاجة إليها.