شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: كوفاكس يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة للحصول على لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها صدر اليوم الجمعة، إنه لسد فجوة المساواة في اللقاحات العالمية، يدعو مرفق كوفاكس COVAX التابع لمنظمة الصحة العالمية، للحصول على لقاحات كورونا، وذلك من خلال تحديد أهداف طموحة للتنفيذ ويدعو جميع الشركاء إلى ضمان حصول البلدان على الموارد اللازمة لتسريع وتوسيع الاستراتيجيات الوطنية.

وقالت المنظمة، إنه بعد ما يقرب من 18 شهرًا من الاستخدام الأول للقاح كورونا، تم إحراز تقدم مذهل، حيث تستخدم البلدان منخفضة الدخل مليارات من لقاحات كورونا في طرح عالمي تاريخي لم يسبق له مثيل من حيث السرعة والنطاق والتركيبة السكانية التي تم الوصول إليها، ومع ذلك، على الرغم من هذا التقدم، وتخفيف قيود الإمداد العالمية، فإن التفاوتات بين البلدان ذات الدخل المنخفض والمرتفع تستمر في تكبد الأرواح وتطيل أمد الوباء من خلال زيادة التهديد الذي يشكله ظهور متغيرات جديدة أكثر خطورة للفيروس.

وقالت المنظمة، تلقى 16% فقط من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة من اللقاح مقارنة بـ 80% في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وأضافت، إنه في بعض البلدان ذات الدخل المنخفض، فإن العديد من الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر في المجتمع - العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وذوي الظروف الصحية الأساسية - لا يتمتعون بالحماية بينما يتلقى الشباب والبالغون الأصحاء جرعات معززة في البلدان الأكثر ثراءً، مضيفة، إنه يجب على العالم أن يتحرك بشكل عاجل لسد فجوة عدم الإنصاف.

وقالت المنظمة، إنه بعد عام من القيود الشديدة، نحن الآن في وضع كان يبدو قبل عامين مستحيلًا، أي أن العرض العالمي الآن مرتفع بما يكفي لدعم الهدف الشامل المتمثل في دعم التطعيم العادل والكامل لجميع السكان البالغين والمراهقين على مستوى العالم.

وقالت، يتمتع مرفق كوفاكس COVAX بإمكانية الوصول إلى أكثر من الجرعات الكافية اللازمة لتمكين 91 دولة منخفضة الدخل مدعومة بالتزام السوق المسبق الذي يوفر جرعات ممولة من المانحين من مجموعة متنوعة من لقاحات كورونا لتحقيق أهدافهم في ضوء الهدف العالمي لمنظمة الصحة العالمية المتمثل في حماية 70% من السكان في كل بلد.

وأكدت، يمكننا دعم هذه البلدان لتحقيق الأهداف الفردية وإعطاء الأولوية للتغطية الكاملة للفئات المعرضة للخطر، وفقًا لخارطة طريق SAGE ساج المحدثة في يناير 2022، والتي توصي باستخدام التعزيزات للمجموعات ذات الأولوية، موضحة أن مرفق كوفاكسCOVAX مفتوح الآن ويشجع طلبات الجرعات للحملات الداعمة من البلدان، كما أن مرفق كوفاكس COVAXفي وضع جيد لتقديم هذه الجرعات حتى تصل إلى المحتاجين.

وقالت المنظمة، إنه في غضون 15 شهرًا فقط، شحنت كوفاكس COVAX باعتبارها ركيزة اللقاحات في شراكة المجموعة الاستشارية لتوفير أدوات كورونا ACT-Accelerator للوصول العادل إلى أدوات كورونا أكثر من 1.4 مليار لقاح إلى 87 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل حول العالم.

تمثل شحنات كوفاكس COVAX نسبة 82% من اللقاحات التي يتم تسليمها إلى البلدان منخفضة الدخل.

وقالت المنظمة، إن معظم لقاحات كورونا التي يتم إعطاؤها في دول العالم تهدف لدفع جهود التطعيم العالمية الأسرع والأكبر والأكثر تعقيدًا في التاريخ، ساعد عمل كوفاكس COVAX في رفع متوسط ​​نسبة الأشخاص المحميين بمجموعة كاملة من اللقاحات في هذه البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط ​​المنخفض إلى 46%.

يقع العبء الآن على البناء على هذا الأساس لمساعدة البلدان على الحماية الكاملة للفئات المعرضة لخطر كبير، وتحقيق أهداف التطعيم الوطنية، وسد فجوة الإنصاف في لقاح كورونا العالمي للأبد. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات: الطلب والاستيعاب منخفضان، مع بقاء البلدان منخفضة الدخل في المركز الأبعد.

الطلب والتسليم

مع توفير أكثر من 3.8 مليار جرعة من كورونا حتى الآن، قادت الحكومات الوطنية في البلدان منخفضة الدخل الطريق، انخفض عدد البلدان التي تقل فيها نسبة التغطية عن 10% من السكان من 34 في يناير إلى 18 اليوم.

وأوضحت المنظمة، إنه من أجل أن يواصل العالم إحراز تقدم ملموس في سد فجوة المساواة في اللقاحات العالمية، ندعو البلدان على وجه السرعة إلى تحديد أهداف طموحة مدعومة بخطط ملموسة للتنفيذ - إعطاء الأولوية للتغطية الكاملة للمجموعات عالية الخطورة - وعلى جميع الشركاء التنسيق بشأن تزويد البلدان بالموارد اللازمة لتسريع وتوسيع الاستراتيجيات الوطنية، وتحفيز الطلب والتغلب على الاختناقات التشغيلية، تعتبر الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة حاسمة لتسريع حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، جنبًا إلى جنب مع التحرك لدمج جهود التطعيم ضد فيروس كورونا في أنظمة الرعاية الصحية الأولية الروتينية.