شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الاختبارات والتحاليل لتشخيص إصابتك بمرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مرض السكر من الأمراض المنتشرة على نطاق واسع على مستوى العالم، ومن الضرورى معرفة الإصابة وتشخيص المرض مبكرا لمنع ظهور المضاعفات الخطيرة التي تؤثر على الجسم.

ما أرقام الاختبارات التي تخبرني إذا كنت مصابًا بداء السكري أو مقدمات السكري؟

يمكن لأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك تشخيص مرض السكري، ومقدمات السكري، وسكري الحمل من خلال اختبارات الدم، تظهر اختبارات الدم ما إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم، والذي يسمى أيضًا سكر الدم ، مرتفعًا جدًا.

لا تحاول تشخيص حالتك إذا كنت تعتقد أنك مصاب بمرض السكري، لا يمكن لمعدات الاختبار التي يمكنك شراؤها دون وصفة طبية، مثل جهاز قياس السكر في الدم، تشخيص مرض السكري.

من الذي يجب فحصه لمرض السكري؟

يجب أن يخضع أي شخص تظهر عليه أعراض مرض السكري لفحص المرض، قد لا تظهر على بعض الأشخاص أي أعراض ولكن قد يكون لديهم عوامل خطر للإصابة بمرض السكري ويحتاجون إلى الاختبار، يسمح الاختبار لأخصائي الرعاية الصحية بالعثور على مرض السكري في أقرب وقت والعمل مع مرضاهم لإدارة مرض السكري ومنع المضاعفات.

يسمح الاختبار أيضًا لأخصائيي الرعاية الصحية التمكن من معرفة الإصابة بمقدمات السكري، قد يساعدك إجراء تغييرات في نمط الحياة لفقدان قدر متواضع من الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن في تأخير أو منع مرض السكري من النوع 2 .

مرض السكر النوع 1..

في أغلب الأحيان، يحدث اختبار داء السكري من النوع 1 لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرض السكري، يشخص الأطباء عادةً داء السكري من النوع الأول لدى الأطفال والشباب، نظرًا لأن داء السكري من النوع الأول يمكن أن ينتشر في العائلات.

داء السكري من النوع 2..

يوصي الخبراء بإجراء اختبار روتيني لمرض السكري من النوع 2 إذا كنت تعاني منه، اذا كنت تبلغ من العمر 45 عامًا أو أكبر، أو الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 44 عامًا، ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ولديهم واحد أو أكثر من عوامل خطر الإصابة بمرض السكري، أو اذا كنت امرأة مصابة بسكري الحمل من النوع الأول.

على الرغم من أن داء السكري من النوع 2 غالبًا ما يصيب البالغين، إلا أنه يمكن للأطفال أيضًا أن يُصابوا بالنوع الثاني من داء السكري، يوصي الخبراء باختبار الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عامًا والذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ولديهم على الأقل عاملا خطر آخر للإصابة بمرض السكري من النوع الأول.

ما الاختبارات المستخدمة لتشخيص مرض السكري ومرحلة ما قبل الاصابة ؟

غالبًا ما يستخدم أخصائيو الرعاية الصحية اختبار الجلوكوز في بلازما الصيام (FPG) أو اختبار A1C لتشخيص مرض السكري، في بعض الحالات، قد يستخدمون اختبار جلوكوز البلازما العشوائي (RPG)

اختبار الجلوكوز في بلازما الصيام (FPG)

يقيس اختبار الدم FPG مستوى الجلوكوز في الدم في نقطة زمنية واحدة، للحصول على أكثر النتائج موثوقية، من الأفضل إجراء هذا الاختبار في الصباح، بعد الصيام لمدة 8 ساعات على الأقل، والصوم هو عدم الأكل والشرب إلا رشفات الماء.

1. اختبار A1C..

اختبار A1C هو اختبار دم يوفر لك متوسط ​​مستويات الجلوكوز في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الأسماء الأخرى لاختبار A1C هي الهيموجلوبين A1C و HbA1C والهيموجلوبين السكري، واختبار الهيموجلوبين يمكنك أن تأكل وتشرب قبل هذا الاختبار، عندما يتعلق الأمر باستخدام A1C لتشخيص مرض السكري، سيأخذ طبيبك في الاعتبار عوامل مثل عمرك وما إذا كان لديك فقر الدم أو مشكلة أخرى في الدم. 1 اختبار A1C ليس دقيقًا في الأشخاص المصابين بفقر الدم.

إذا كنت من أصل أفريقي أو متوسطي أو جنوب شرق آسيوي، فقد تكون نتائج اختبار A1C مرتفعة أو منخفضة بشكل خاطئ، قد يحتاج اختصاصي الرعاية الصحية إلى طلب نوع مختلف من اختبار A1C.

سيُبلغ أخصائي الرعاية الصحية عن نتيجة اختبار A1C الخاص بك كنسبة مئوية، مثل A1C بنسبة 7%، كلما ارتفعت النسبة، ارتفع متوسط ​​مستويات الجلوكوز في الدم.

يستخدم الأشخاص المصابون بداء السكري أيضًا معلومات من اختبار A1C للمساعدة في إدارة مرض السكري لديهم .

2.اختبار جلوكوز البلازما العشوائي (RPG)

يستخدم أخصائيو الرعاية الصحية في بعض الأحيان اختبار RPG لتشخيص مرض السكري عند ظهور أعراض مرض السكري ولا يريدون الانتظار حتى الصيام، لا تحتاج إلى الصيام طوال الليل لاختبار آر بي جي، يمكنك إجراء فحص الدم هذا في أي وقت.