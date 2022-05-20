شكرا لقرائتكم خبر عن تناول طبق من التوت يوميًا يمكن أن يحسن الذاكرة ويقى من الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بحث جديد نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، عن أن تناول طبق صغير من التوت كل يوم يمكن أن يساعد في منع الخرف، حيث اختبر العلماء إعطاء كبار السن الأصحاء ما يعادل 100 جرام من الفاكهة كل يوم.

وفقًا لصحيفة "dailymail" البريطانية، وجد أن المتطوعين الذين تناولوا التوت يتمتعون بذاكرة أفضل بعد 12 أسبوعًا، وأظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أن أولئك الذين يتناولون التوت البري كان لديهم تدفق دم أفضل إلى أجزاء مهمة من الدماغ.

وفقًا للدراسة التي أجرتها جامعة إيست أنجليا ببريطانيا، فإن الأشخاص الذين تناولوا التوت البري لديهم أيضًا مستويات منخفضة من الكوليسترول السيئ بنسبة 9 %، وهذا قد يساهم جزئيًا في تحسين نضح الدماغ والإدراك".

يوصي الأطباء بتناول التوت البري نيئًا أو ممزوجًا بدلاً من تناوله في عصير التوت البري، والذي غالبًا ما يكون محملاً بالسكر، لكن المذاق الحاد غالبًا ما يمنع الناس من تناول الفاكهة طازجة ، حيث تكون الإصدارات المجففة ذات المستويات العالية من السكر أكثر شيوعًا.

حللت الورقة ، التي نشرت في Frontiers in Nutrition ، اختبارات الدم وفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لدى الرجال والنساء الذين لم يتم تشخيص إصابتهم بالخرف في بداية الدراسة ونهايتها.

تم استبعاد المشاركين إذا كانوا يعانون من أي أمراض وظروف خطيرة أو كانوا مدخنين أو يتناولون الأدوية، وتم تقسيمهم إلى مجموعة تحكم - تم إعطاؤهم دواءً وهميًا - ومجموعة أخرى تم إعطاؤهم 4.5 جرام من مسحوق التوت البري المجفف بالتجميد.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور ديفيد فوزور إن المجموعة التي أكلت التوت البري "حسنت بشكل ملحوظ" الذاكرة، كما انخفضت أيضًا مستويات LDL من 3.5 إلى 3.2 مليمول / لتر في مجموعة التوت البري ، مقارنة بانخفاض قدره 3.4 إلى 3.3 مليمول / لتر في مجموعة الدواء الوهمي.