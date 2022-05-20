شكرا لقرائتكم خبر عن جدري القرود يتفشى فى بريطانيا بظهور 11حالة جديدة.. اعرف الأدوية واللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، في تقرير جديد لها، عن أنه حدث تفشي لفيروس جدري القرود في بريطانيا، حيث تضاعفت الإصابات، وتم الإعلان عن 11 حالة جديدة اليوم الجمعة، وتقوم المملكة المتحدة بتخزين آلاف اللقاحات وسط مخاوف من تصاعد العدوى.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن بريطانيا تخزن آلاف اللقاحات والعلاجات لجدرى القرود وسط مخاوف من أن الموجة الحالية من الحالات ليست سوى قمة جبل الجليد، وقد تم تشخيص 9 بريطانيين بالفيروس المعدي حتى الآن، لكن من المقرر تأكيد 11 آخرين اليوم.

وقالت الصحيفة، إن غالبية الحالات غير مرتبطة، ما يشير إلى أنها تنتشر على نطاق أوسع، على الرغم من أن الوزراء يفكرون في شن حملة صحية عامة لتحذير الرجال المثليين من أنها قد تكون أكثر انتشارًا بالنسبة لهم، مضيفة، إنه على الرغم من أن جدري القرود لا يُصنف على أنه مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، إلا أن العديد من الحالات الحديثة في المملكة المتحدة كانت لدى رجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين.

قالت هيئة مراقبة الأدوية في المملكة المتحدة، إنها تراقب التفشي الحالي، وتعمل مع الشركات لتقديم العلاجات المناسبة على وجه السرعة"، أنهم اشتروا الآلاف من جرعات اللقاح ويقومون بالفعل بنشرها للاتصال الوثيق بالبريطانيين المصابين.

وأوضحت الصحيفة، إن جدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة تقتل ما يصل إلى واحد من كل 10 من المصابين ولكنها لا تنتشر بسهولة بين الناس، المرض المداري مستوطن في أجزاء من إفريقيا وهو معروف بطفح جلدي نادر وغير عادي، ويُنصح الممرضون والأطباء بالبقاء "في حالة تأهب" للمرضى الذين يعانون من طفح جلدي جديد أو آفات جرب.

وأضافت الصحيفة، تمتلك الأدوية المضادة للفيروسات والمضادات الحيوية المصممة لاستهداف الجدري حماية ضد جدري القرود، مع وجود تشابه الفيروسين جدًا من الناحية الجينية، وصف الخبراء أحدث تفشٍّ لجدري القرود بأنه "غير معتاد" لأن انتقال العدوى من شخص إلى آخر كان يُعتقد أنه نادر للغاية.

وقالت، إن 6 حالات في بريطانيا تتعلق برجال مثليين أو ثنائيي الجنس، ويقول المسؤولون إنها "توحي بشدة بانتشارها في الشبكات الجنسية".

حثت الدكتورة سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، الرجال المثليين وثنائيي الجنس على التحقق مما إذا كان لديهم طفح جلدي غير منتظم والتحدث إلى طبيب الصحة الجنسية إذا شعروا بالقلق، كما تم الإعلان عن حالات في الولايات المتحدة وإسبانيا والبرتغال، مما يجعلها أكثر انتشار لجدري القردة انتشارًا حتى الآن، كندا لديها أيضا حالات مشتبه فيها، كما تم الإعلان عن حالات في الولايات المتحدة وإسبانيا والبرتغال، مما يجعلها أكثر انتشار لجدري القردة انتشارًا حتى الآن، كندا لديها حالات مشتبه فيها.

الأدوية التي تعالج الجدري تستخدم لعلاج جدري القرود..

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عدد قليل من الأدوية المضادة للفيروسات وعلاجات الجدري التي يبدو أنها تعمل على جدري القرود، بما في ذلك عقار تيكوفيريمات tecovirimat ، الذي تم الموافقة عليه لمرض جدري القرود في الاتحاد الأوروبي في يناير، يمكن لجدري القرود أن يقتل ما يصل إلى واحد من كل 10 أشخاص يصابون به، لكن الحالات الجديدة بها نوع من غرب إفريقيا، وهو قاتل لحوالي واحد من كل 100شخص.